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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6091609260936094

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:34

Чи може пересічний заробити/відкласти на квартиру?-Може, якщ

  UA написав:С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство

Але, якщо є голова на плечах, то простий пересічний Долярчик з озвученою цифрою вище, може на протязі 10р. заробити на ДВА "повітря над котлованом" - одне з яких ВЖЕ з ремонтом і в ньому живу, а друге - тільки купив!

Тож не тільки потрібно вміти заробляти, а ще й потрібно вміти відкладати/скирдувати, а скирду - маринувати на примноження/зростання!

Тож, "безголові" на квартиру з озвученими вгорі цифрами - заробити/відкласти НЕ зможуть!
Їм, хіба, потрібно щоб їх батя засунув до себе на фірму з зарплатою 3-5куїв/міс, ну або тупо лишив в спадок!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нет чтобы по рекомендации Зрадио взять офисное за копейки и переоборудовать в хостелы, чего-то опять выдумывают: https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/31/u- ... -tam-bude/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:43

  Долярчик написав:
  UA написав:С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство

Але, якщо є голова на плечах, то простий пересічний Долярчик з озвученою цифрою вище, може на протязі 10р. заробити на ДВА "повітря над котлованом" - одне з яких ВЖЕ з ремонтом і в ньому живу, а друге - тільки купив!

В Києві?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:44

  airmax78 написав:Нет чтобы по рекомендации Зрадио взять офисное за копейки и переоборудовать в хостелы, чего-то опять выдумывают: https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/31/u- ... -tam-bude/

Я вот думал взять офисную и переоборудовать под кладовки. Охрана по дефолту есть, лифт есть, с крыши не течет, что ещё надо? Кладовки нужны всем и офисам, и арендаторам смарт-квартир и мелкому бизнесу (например интернет торговле). Главное чтоб это были не подвалы с текущими коммуникациями и чтоб санузел был, хотя бы один на этаж.

Помещение с охраной же лучше чем ржавые контейнеры с дверями https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-kl ... K5dpB.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 січ, 2021 14:01, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:56

  UA написав:
  BIGor написав:Как Вы думаете, сколько в месяц такие люди зарабатывают? (или доход), какая массовость у этой прослойки?

Игроки на КРЖН это те которые могут отложить более 1000 у.е. в месяц. Думаю эта норма сбережений - входной билет. Сильно влияющие на рынок недвижимости игроки это способные отложить 2000-4000 у.е в месяц. Те кто может отложить больше 8000-10 000 у.е в месяц квартирами под аренду и вообще квартирами уже не интересуются. Там иное приложение усилий.
Насчет массовости прослойки игроков КРЖН могу ошибиться в разы.
В моем окружении таких дофига.
С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство.
Самое интересное, по одежде - телефонам и понтах в общении вторые выглядят солиднее первых))

тобто щоб назбирати 100куе на прєлєсць тре 9 років, і ще пару на ремонт.
і це без масової та дешевої іпотеки.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:01

  BIGor написав:
  Долярчик написав:
  UA написав:С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство

Але, якщо є голова на плечах, то простий пересічний Долярчик з озвученою цифрою вище, може на протязі 10р. заробити на ДВА "повітря над котлованом" - одне з яких ВЖЕ з ремонтом і в ньому живу, а друге - тільки купив!

В Києві?

в дупі Львова, займаючи тещину жилплощу

В Кийові з 10К тре відняти 3к на ліжкомісце, 3К на щоденні трати, і скрирдувати вийде 4К в місяць.
Якщо жити на тещиних млинцях, то вже можна відкладати 7К грн.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:14

  BIGor написав:
  Долярчик написав:
  UA написав:С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство

Але, якщо є голова на плечах, то простий пересічний Долярчик з озвученою цифрою вище, може на протязі 10р. заробити на ДВА "повітря над котлованом" - одне з яких ВЖЕ з ремонтом і в ньому живу, а друге - тільки купив!

В Києві?

А що, в іпенях Києва дорожчі квартири, ніж в місті Лева у нормальній локації?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:20

Долярчик во львове нет нормальных локаций., одинаково далеко что до Киева что до Варшавы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 січ, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:21

  Долярчик написав:А що, в іпенях Києва дорожчі квартири, ніж в місті Лева у нормальній локації?

Іпеня Києва - 1к коштує 55 куе. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/belich ... KhqZ7.html Ну це самі іпеня.
Якщо відкладати 1 куе в місяць - назбираєте всього за 4,5 роки :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:Долярчик во львове нет нормальных локаций., далеко что до Киева что до Варшавы.


Почему же. За первичку не скажу, а вторичка ещё как есть
Faceless
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