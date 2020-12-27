Додано: Суб 02 січ, 2021 13:44

airmax78 написав: Нет чтобы по рекомендации Зрадио взять офисное за копейки и переоборудовать в хостелы, чего-то опять выдумывают: https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/31/u- ... -tam-bude/ Нет чтобы по рекомендации Зрадио взять офисное за копейки и переоборудовать в хостелы, чего-то опять выдумывают:

Я вот думал взять офисную и переоборудовать под кладовки. Охрана по дефолту есть, лифт есть, с крыши не течет, что ещё надо? Кладовки нужны всем и офисам, и арендаторам смарт-квартир и мелкому бизнесу (например интернет торговле). Главное чтоб это были не подвалы с текущими коммуникациями и чтоб санузел был, хотя бы один на этаж.Помещение с охраной же лучше чем ржавые контейнеры с дверями