Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство
Але, якщо є голова на плечах, то простий пересічний Долярчик з озвученою цифрою вище, може на протязі 10р. заробити на ДВА "повітря над котлованом" - одне з яких ВЖЕ з ремонтом і в ньому живу, а друге - тільки купив!
Тож не тільки потрібно вміти заробляти, а ще й потрібно вміти відкладати/скирдувати, а скирду - маринувати на примноження/зростання!
Тож, "безголові" на квартиру з озвученими вгорі цифрами - заробити/відкласти НЕ зможуть! Їм, хіба, потрібно щоб їх батя засунув до себе на фірму з зарплатою 3-5куїв/міс, ну або тупо лишив в спадок!
UA написав:С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство
Але, якщо є голова на плечах, то простий пересічний Долярчик з озвученою цифрою вище, може на протязі 10р. заробити на ДВА "повітря над котлованом" - одне з яких ВЖЕ з ремонтом і в ньому живу, а друге - тільки купив!
Я вот думал взять офисную и переоборудовать под кладовки. Охрана по дефолту есть, лифт есть, с крыши не течет, что ещё надо? Кладовки нужны всем и офисам, и арендаторам смарт-квартир и мелкому бизнесу (например интернет торговле). Главное чтоб это были не подвалы с текущими коммуникациями и чтоб санузел был, хотя бы один на этаж.
BIGor написав:Как Вы думаете, сколько в месяц такие люди зарабатывают? (или доход), какая массовость у этой прослойки?
Игроки на КРЖН это те которые могут отложить более 1000 у.е. в месяц. Думаю эта норма сбережений - входной билет. Сильно влияющие на рынок недвижимости игроки это способные отложить 2000-4000 у.е в месяц. Те кто может отложить больше 8000-10 000 у.е в месяц квартирами под аренду и вообще квартирами уже не интересуются. Там иное приложение усилий. Насчет массовости прослойки игроков КРЖН могу ошибиться в разы. В моем окружении таких дофига. С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство. Самое интересное, по одежде - телефонам и понтах в общении вторые выглядят солиднее первых))
тобто щоб назбирати 100куе на прєлєсць тре 9 років, і ще пару на ремонт. і це без масової та дешевої іпотеки.
UA написав:С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство
Але, якщо є голова на плечах, то простий пересічний Долярчик з озвученою цифрою вище, може на протязі 10р. заробити на ДВА "повітря над котлованом" - одне з яких ВЖЕ з ремонтом і в ньому живу, а друге - тільки купив!
В Києві?
в дупі Львова, займаючи тещину жилплощу
В Кийові з 10К тре відняти 3к на ліжкомісце, 3К на щоденні трати, і скрирдувати вийде 4К в місяць. Якщо жити на тещиних млинцях, то вже можна відкладати 7К грн.
UA написав:С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство
Але, якщо є голова на плечах, то простий пересічний Долярчик з озвученою цифрою вище, може на протязі 10р. заробити на ДВА "повітря над котлованом" - одне з яких ВЖЕ з ремонтом і в ньому живу, а друге - тільки купив!
В Києві?
А що, в іпенях Києва дорожчі квартири, ніж в місті Лева у нормальній локації?