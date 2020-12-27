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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6093609460956096>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:37

ДумайТЕ! ©®™

  flyman написав:[quote="5136694С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство

=======
Але, якщо є голова на плечах, то простий пересічний Долярчик з озвученою цифрою вище, може на протязі 10р. заробити на ДВА "повітря над котлованом" - одне з яких ВЖЕ з ремонтом і в ньому живу, а друге - тільки купив![/quote]
==========

В Києві?[/quote]

======
в дупі Львова, займаючи тещину жилплощу

В Кийові з 10К тре відняти 3к на ліжкомісце, 3К на щоденні трати, і скрирдувати вийде 4К в місяць.
Якщо жити на тещиних млинцях, то вже можна відкладати 7К грн.[/quote]

===
От ти, та й не тільки ти, підколюєш за "життя у тещі" і чомусь зовсім не береш до уваги трати на сім'ю! - але, зрозумій просту річ - коли ти БЕЗ СІМ'Ї(як от ти зараз) - то скирдується значно легше/швидше!!!

Тобто, якщо я умовно не сплачував 9р. оренду лендлорду(хоч ютились троє/потім 1рік четверо в одній кімнаті! ), але витрачав на потреби сім'ї, то одне друге, наче, нівелює!

п. с.
Не в дупі Львова, а 4км до Центру/Оперного від моєї квартири в якій живу!

А смарт - напевно трошки далі, може 5-6км до центру! :lol:

п.с.2.
Точно, щойно глянув по мапі - 5,3км до Центру/Оперного!

Таки - зробив всіх разом! :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:48

  Долярчик написав:п. с.
Не в дупі Львова, а 4км до Центру/Оперного!

А смарт - напевно трошки далі, може 5-6км до центру! :lol:

Це година пішки.
Я за цей час із Бучі до Майдану добираюся на ШРТ.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:51

  vitaliian написав:Долярчик во львове нет нормальных локаций., одинаково далеко что до Киева что до Варшавы.

Ха-ха, проте є супер-фішка, якої немає Київ - це те, що до кордону - рукою подати!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:56

Зробити всіх разом!)))

  flyman написав:
  Долярчик написав:п. с.
Не в дупі Львова, а 4км до Центру/Оперного!

А смарт - напевно трошки далі, може 5-6км до центру! :lol:

Це година пішки.
Я за цей час із Бучі до Майдану добираюся на ШРТ.

Ну от - а тепер сам уважно прочитай, що ти написав! ;)

Я з дому - за 40хв ПІШКИ дійду до Оперного, поки ти за ГОДИНУ доберешся на ШРТ!!!
Та я, навіть, швидше з свого смарта на Левадівці дійду ПІШКИ до Оперного/Центру, ніж ти доїдеш до Майдану на ШРТ!!! :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:21

  vitaliian написав:Долярчик во львове нет нормальных локаций., одинаково далеко что до Киева что до Варшавы.

И там и там был, нех там делать.Это во вторых, а в первых до Варшавы 390 км, а до Киева 550.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:24

  airmax78 написав:Комрады, нужен совет: кто-то ставил себе лофтовые перегородки? Нужен проверенный подрядчик на эту работу.

модер трет ответ,не считая блудом твой текст
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:27

  Хомякоид написав: Со всем вышеуказанным согласен, но есть два-три фактора при которых даже это жилье будет падать:
- дефолт
- полномасштабная война
- развал страны

Вероятность наступления этих факторов далеко не нулевая.

Для предотвращения этих факторов нужно принять следующие меры - вступление в Евросоюз и НАТО.
Когда это будет сделано, я соглашусь что дальше указанное жилье будет только дорожать.


Начну с конца.

Развал страны.
Исключено. Несмотря на наличие в некоторых регионах определенного количества ваты и прочих русскохрюкающих пидсвынков, такая перспектива только в головах кремлевских пропагандонов. Всех остальных в том числе упоротых ватанов, перспектива русского мира на примере лугандона и Крыма просто пугает. Русский мир - это разруха, нищета и грязный свинарник, стало очевидно всем.

Полномасштабная война.
Сейчас практически исключена. В.В. Путен издыхает и одной ногой практически в могиле. В стране транзит власти. Борьба кланов. Санкции отбросили РФ на периферию человечества и их ужесточение очень вероятно. Доходы и жтзненный уровень упали. На войну с Украиной нет ни денег, ни ресурсов, ни смысла. Запад однозначно на стороне УКраины. Война с Украиной для России не просто конец режиму, но и конец русской государственности. Смерть москалям!

Дефолт.
Вполне возможен, но не неизбежен. Запад сделал паузу в финансовой помощи Украине. Всё в руках Зеленого. Если остановит погром антикоррупционных органов, если очистится от кремлевской агентуры в лице агента Корыря-Ермака, если выгонит в шею ватанскую и антиукраинскую нечисть типа Портнова, Венедиктовой, Татарова и пр., если приступит наконец к реальным реформам, то Запад сейчас круто поможет - из тех триллионов, которые печатаются, закрыть/простить наши дефициты/долги для него сущий пустяк. И только от этого зависят сроки нашего вступления в ЕС и НАТО. Мы уже очень близки к этому. Вся проблема в провале реформ и в бездарном руководстве Зеленого.

Вывод: Квартиры покупать. Потом цены прыгнут. Вопрос только во времени. В случае реформ все будет быстро. Если реформ при Зеленом не будет, ждать тоже не очень долго - пока его сметут/переизберут.

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:33

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Комрады, нужен совет: кто-то ставил себе лофтовые перегородки? Нужен проверенный подрядчик на эту работу.

модер трет ответ,не считая блудом твой текст

Ты, наверное, не по теме пишешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:50

  Libo написав:
  Хомякоид написав: Со всем вышеуказанным согласен, но есть два-три фактора при которых даже это жилье будет падать:
- дефолт
- полномасштабная война
- развал страны

Вероятность наступления этих факторов далеко не нулевая.

Для предотвращения этих факторов нужно принять следующие меры - вступление в Евросоюз и НАТО.
Когда это будет сделано, я соглашусь что дальше указанное жилье будет только дорожать.


Начну с конца.

Развал страны.
Исключено. Несмотря на наличие в некоторых регионах определенного количества ваты и прочих русскохрюкающих пидсвынков, такая перспектива только в головах кремлевских пропагандонов. Всех остальных в том числе упоротых ватанов, перспектива русского мира на примере лугандона и Крыма просто пугает. Русский мир - это разруха, нищета и грязный свинарник, стало очевидно всем.

Полномасштабная война.
Сейчас практически исключена. В.В. Путен издыхает и одной ногой практически в могиле. В стране транзит власти. Борьба кланов. Санкции отбросили РФ на периферию человечества и их ужесточение очень вероятно. Доходы и жтзненный уровень упали. На войну с Украиной нет ни денег, ни ресурсов, ни смысла. Запад однозначно на стороне УКраины. Война с Украиной для России не просто конец режиму, но и конец русской государственности. Смерть москалям!

Дефолт.
Вполне возможен, но не неизбежен. Запад сделал паузу в финансовой помощи Украине. Всё в руках Зеленого. Если остановит погром антикоррупционных органов, если очистится от кремлевской агентуры в лице агента Корыря-Ермака, если выгонит в шею ватанскую и антиукраинскую нечисть типа Портнова, Венедиктовой, Татарова и пр., если приступит наконец к реальным реформам, то Запад сейчас круто поможет - из тех триллионов, которые печатаются, закрыть/простить наши дефициты/долги для него сущий пустяк. И только от этого зависят сроки нашего вступления в ЕС и НАТО. Мы уже очень близки к этому. Вся проблема в провале реформ и в бездарном руководстве Зеленого.

Вывод: Квартиры покупать. Потом цены прыгнут. Вопрос только во времени. В случае реформ все будет быстро. Если реформ при Зеленом не будет, ждать тоже не очень долго - пока его сметут/переизберут.

8) 8) 8)


Контраргументы на ваши посты:
- развала страны я бы не исключал. Не зря же на ЗУ раздаються польские паспорта, венгерские и румынские. При определенном стечении обстятельств не исключаю присоедениение этих територий которые когда-то принадлежали этим странам. Население думаю будет двумя руками за. Это не преславутый русский мир.
- война да, сейчас полномаштабная невозможна. Но кто-то же прийдет на смену Путину. А если оторванный на всю глову ? История учит что за Украину москали готовы сражаться с Европой долго и мучительно. Жертв у себя и фин. потерь они и раньше и сейчас считать не будут.
- дефолт да, все зависит от Зеленского и ко. Зделает все правильно, выручат, нальют как ког-да то Греции налили 400 млрд. евро. Начнут буксовать, вероятность дефолта 70 на 30.

Еще раз повторю, нивелирование всех этих фактов, это вступление в НАТО и Евросоюз.
В ином случае, я не исключаю каждый из этих факторов.
Недвига, в таком случае вся униз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:54

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Комрады, нужен совет: кто-то ставил себе лофтовые перегородки? Нужен проверенный подрядчик на эту работу.

модер трет ответ,не считая блудом твой текст

Ты, наверное, не по теме пишешь.

ну спроси модера.Ответ был.Тролишь не пейсато
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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