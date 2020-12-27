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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:59
Мизантрóп написав: airmax78 написав: Мизантрóп написав:
модер трет ответ,не считая блудом твой текст
Ты, наверное, не по теме пишешь.
ну спроси модера.Ответ был.Тролишь не пейсато
Написал в личку.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:03
airmax78 ответил,вопрос решен.ТЧК
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:06
Хомякоид написав: Libo написав: Хомякоид написав:
Со всем вышеуказанным согласен, но есть два-три фактора при которых даже это жилье будет падать:
- дефолт
- полномасштабная война
- развал страны
Вероятность наступления этих факторов далеко не нулевая.
Для предотвращения этих факторов нужно принять следующие меры - вступление в Евросоюз и НАТО.
Когда это будет сделано, я соглашусь что дальше указанное жилье будет только дорожать.
Начну с конца.Развал страны.
Исключено. Несмотря на наличие в некоторых регионах определенного количества ваты и прочих русскохрюкающих пидсвынков, такая перспектива только в головах кремлевских пропагандонов. Всех остальных в том числе упоротых ватанов, перспектива русского мира на примере лугандона и Крыма просто пугает. Русский мир - это разруха, нищета и грязный свинарник, стало очевидно всем. Полномасштабная война.
Сейчас практически исключена. В.В. Путен издыхает и одной ногой практически в могиле. В стране транзит власти. Борьба кланов. Санкции отбросили РФ на периферию человечества и их ужесточение очень вероятно. Доходы и жтзненный уровень упали. На войну с Украиной нет ни денег, ни ресурсов, ни смысла. Запад однозначно на стороне УКраины. Война с Украиной для России не просто конец режиму, но и конец русской государственности. Смерть москалям!Дефолт.
Вполне возможен, но не неизбежен. Запад сделал паузу в финансовой помощи Украине. Всё в руках Зеленого. Если остановит погром антикоррупционных органов, если очистится от кремлевской агентуры в лице агента Корыря-Ермака, если выгонит в шею ватанскую и антиукраинскую нечисть типа Портнова, Венедиктовой, Татарова и пр., если приступит наконец к реальным реформам, то Запад сейчас круто поможет - из тех триллионов, которые печатаются, закрыть/простить наши дефициты/долги для него сущий пустяк. И только от этого зависят сроки нашего вступления в ЕС и НАТО. Мы уже очень близки к этому. Вся проблема в провале реформ и в бездарном руководстве Зеленого.
Вывод: Квартиры покупать.
Потом цены прыгнут. Вопрос только во времени. В случае реформ все будет быстро. Если реформ при Зеленом не будет, ждать тоже не очень долго - пока его сметут/переизберут.
Контраргументы на ваши посты:
- развала страны я бы не исключал. Не зря же на ЗУ раздаються польские паспорта, венгерские и румынские. При определенном стечении обстятельств не исключаю присоедениение этих територий которые когда-то принадлежали этим странам. Население думаю будет двумя руками за. Это не преславутый русский мир.
- война да, сейчас полномаштабная невозможна. Но кто-то же прийдет на смену Путину. А если оторванный на всю глову ? История учит что за Украину москали готовы сражаться с Европой долго и мучительно. Жертв у себя и фин. потерь они и раньше и сейчас считать не будут.
- дефолт да, все зависит от Зеленского и ко. Зделает все правильно, выручат, нальют как ког-да то Греции налили 400 млрд. евро. Начнут буксовать, вероятность дефолта 70 на 30.
Еще раз повторю, нивелирование всех этих фактов, это вступление в НАТО и Евросоюз.
В ином случае, я не исключаю каждый из этих факторов.
Недвига, в таком случае вся униз.
Чабанчики продано, чи забито вікна дошками?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:07
BIGor написав:
Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями за год на 30% в гривне?
Вы пишете так, как будто люди увеличили на треть свои накопления. На самом деле в основном это просто рост курса. На квартиры копят обычно в долларах.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:13
Хомякоид написав:
Контраргументы на ваши посты:
- развала страны я бы не исключал. Не зря же на ЗУ раздаються польские паспорта, венгерские и румынские. При определенном стечении обстятельств не исключаю присоедениение этих територий которые когда-то принадлежали этим странам. Население думаю будет двумя руками за. Это не преславутый русский мир.
- война да, сейчас полномаштабная невозможна. Но кто-то же прийдет на смену Путину. А если оторванный на всю глову ? История учит что за Украину москали готовы сражаться с Европой долго и мучительно. Жертв у себя и фин. потерь они и раньше и сейчас считать не будут.
- дефолт да, все зависит от Зеленского и ко. Зделает все правильно, выручат, нальют как ког-да то Греции налили 400 млрд. евро. Начнут буксовать, вероятность дефолта 70 на 30.
Бред. Не знаешь истории и настроений в Западной Украине. Там украинцы веками боролись против ополячивания и католицизма. Получить польский паспорт как второй вовсе не означает проголосовать за то, чтобы Львов стал польским. Я не встречал тех, кто хочет отдаться Польше. На такое способны только прорусские подонки Востока Украины. Тут много западенцив, они могут тебе подробно описать их настроения.
Относительно нового фюрера в России - исключено. Сейчас финансовая элита РФ сигнализирует в Вашингтон, что не надо забирать у них деньги, они за дружбу с США и готовы сосать у Байдена, просто надо подождать чуть-чуть пока додохнет этот выродок Путин, следующего обещают нормального.
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Libo
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