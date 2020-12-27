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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:37
flyman написав:
[quote="5136694С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц
и осознаю что это подавляющее большинство
=======
Але, якщо є голова на плечах, то простий пересічний Долярчик з озвученою цифрою вище, може на протязі 10р. заробити на ДВА "повітря над котлованом"
- одне з яких ВЖЕ з ремонтом і в ньому живу, а друге - тільки купив![/quote]
==========
В Києві?[/quote]
======
в дупі Львова, займаючи тещину жилплощу
В Кийові з 10К тре відняти 3к на ліжкомісце, 3К на щоденні трати, і скрирдувати вийде 4К в місяць.
Якщо жити на тещиних млинцях, то вже можна відкладати 7К грн.[/quote]
===
От ти, та й не тільки ти, підколюєш за "життя у тещі" і чомусь зовсім не береш до уваги трати на сім'ю! - але, зрозумій просту річ - коли ти БЕЗ СІМ'Ї
(як от ти зараз) - то скирдується значно легше/швидше!!!
Тобто, якщо я умовно не сплачував 9р. оренду лендлорду(хоч ютились троє/потім 1рік четверо в одній кімнаті! ), але витрачав на потреби сім'ї, то одне друге, наче, нівелює!
п. с.
Не в дупі Львова, а 4км до Центру/Оперного від моєї квартири в якій живу!
А смарт - напевно трошки далі, може 5-6км до центру!
п.с.2.
Точно, щойно глянув по мапі - 5,3км до Центру/Оперного!
Таки - зробив всіх разом!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:48
Долярчик написав:
п. с.
Не в дупі Львова, а 4км до Центру/Оперного!
А смарт - напевно трошки далі, може 5-6км до центру!
Це година пішки.
Я за цей час із Бучі до Майдану добираюся на ШРТ.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:56
flyman написав: Долярчик написав:
п. с.
Не в дупі Львова, а 4км до Центру/Оперного!
А смарт - напевно трошки далі, може 5-6км до центру!
Це година пішки.
Я за цей час із Бучі до Майдану добираюся на ШРТ.
Ну от - а тепер сам уважно прочитай, що ти написав!
Я з дому - за 40хв ПІШКИ дійду до Оперного, поки ти за ГОДИНУ доберешся на ШРТ!!!
Та я, навіть, швидше з свого смарта на Левадівці дійду ПІШКИ до Оперного/Центру, ніж ти доїдеш до Майдану на ШРТ!!!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:21
vitaliian написав:Долярчик
во львове нет нормальных локаций., одинаково далеко что до Киева что до Варшавы.
И там и там был, нех там делать.Это во вторых, а в первых до Варшавы 390 км, а до Киева 550.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:27
Хомякоид написав:
Со всем вышеуказанным согласен, но есть два-три фактора при которых даже это жилье будет падать:
- дефолт
- полномасштабная война
- развал страны
Вероятность наступления этих факторов далеко не нулевая.
Для предотвращения этих факторов нужно принять следующие меры - вступление в Евросоюз и НАТО.
Когда это будет сделано, я соглашусь что дальше указанное жилье будет только дорожать.
Начну с конца.Развал страны.
Исключено. Несмотря на наличие в некоторых регионах определенного количества ваты и прочих русскохрюкающих пидсвынков, такая перспектива только в головах кремлевских пропагандонов. Всех остальных в том числе упоротых ватанов, перспектива русского мира на примере лугандона и Крыма просто пугает. Русский мир - это разруха, нищета и грязный свинарник, стало очевидно всем. Полномасштабная война.
Сейчас практически исключена. В.В. Путен издыхает и одной ногой практически в могиле. В стране транзит власти. Борьба кланов. Санкции отбросили РФ на периферию человечества и их ужесточение очень вероятно. Доходы и жтзненный уровень упали. На войну с Украиной нет ни денег, ни ресурсов, ни смысла. Запад однозначно на стороне УКраины. Война с Украиной для России не просто конец режиму, но и конец русской государственности. Смерть москалям!Дефолт.
Вполне возможен, но не неизбежен. Запад сделал паузу в финансовой помощи Украине. Всё в руках Зеленого. Если остановит погром антикоррупционных органов, если очистится от кремлевской агентуры в лице агента Корыря-Ермака, если выгонит в шею ватанскую и антиукраинскую нечисть типа Портнова, Венедиктовой, Татарова и пр., если приступит наконец к реальным реформам, то Запад сейчас круто поможет - из тех триллионов, которые печатаются, закрыть/простить наши дефициты/долги для него сущий пустяк. И только от этого зависят сроки нашего вступления в ЕС и НАТО. Мы уже очень близки к этому. Вся проблема в провале реформ и в бездарном руководстве Зеленого.
Вывод: Квартиры покупать.
Потом цены прыгнут. Вопрос только во времени. В случае реформ все будет быстро. Если реформ при Зеленом не будет, ждать тоже не очень долго - пока его сметут/переизберут.
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Libo
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:06
Хомякоид написав: Libo написав: Хомякоид написав:
Со всем вышеуказанным согласен, но есть два-три фактора при которых даже это жилье будет падать:
- дефолт
- полномасштабная война
- развал страны
Вероятность наступления этих факторов далеко не нулевая.
Для предотвращения этих факторов нужно принять следующие меры - вступление в Евросоюз и НАТО.
Когда это будет сделано, я соглашусь что дальше указанное жилье будет только дорожать.
Начну с конца.Развал страны.
Исключено. Несмотря на наличие в некоторых регионах определенного количества ваты и прочих русскохрюкающих пидсвынков, такая перспектива только в головах кремлевских пропагандонов. Всех остальных в том числе упоротых ватанов, перспектива русского мира на примере лугандона и Крыма просто пугает. Русский мир - это разруха, нищета и грязный свинарник, стало очевидно всем. Полномасштабная война.
Сейчас практически исключена. В.В. Путен издыхает и одной ногой практически в могиле. В стране транзит власти. Борьба кланов. Санкции отбросили РФ на периферию человечества и их ужесточение очень вероятно. Доходы и жтзненный уровень упали. На войну с Украиной нет ни денег, ни ресурсов, ни смысла. Запад однозначно на стороне УКраины. Война с Украиной для России не просто конец режиму, но и конец русской государственности. Смерть москалям!Дефолт.
Вполне возможен, но не неизбежен. Запад сделал паузу в финансовой помощи Украине. Всё в руках Зеленого. Если остановит погром антикоррупционных органов, если очистится от кремлевской агентуры в лице агента Корыря-Ермака, если выгонит в шею ватанскую и антиукраинскую нечисть типа Портнова, Венедиктовой, Татарова и пр., если приступит наконец к реальным реформам, то Запад сейчас круто поможет - из тех триллионов, которые печатаются, закрыть/простить наши дефициты/долги для него сущий пустяк. И только от этого зависят сроки нашего вступления в ЕС и НАТО. Мы уже очень близки к этому. Вся проблема в провале реформ и в бездарном руководстве Зеленого.
Вывод: Квартиры покупать.
Потом цены прыгнут. Вопрос только во времени. В случае реформ все будет быстро. Если реформ при Зеленом не будет, ждать тоже не очень долго - пока его сметут/переизберут.
Контраргументы на ваши посты:
- развала страны я бы не исключал. Не зря же на ЗУ раздаються польские паспорта, венгерские и румынские. При определенном стечении обстятельств не исключаю присоедениение этих територий которые когда-то принадлежали этим странам. Население думаю будет двумя руками за. Это не преславутый русский мир.
- война да, сейчас полномаштабная невозможна. Но кто-то же прийдет на смену Путину. А если оторванный на всю глову ? История учит что за Украину москали готовы сражаться с Европой долго и мучительно. Жертв у себя и фин. потерь они и раньше и сейчас считать не будут.
- дефолт да, все зависит от Зеленского и ко. Зделает все правильно, выручат, нальют как ког-да то Греции налили 400 млрд. евро. Начнут буксовать, вероятность дефолта 70 на 30.
Еще раз повторю, нивелирование всех этих фактов, это вступление в НАТО и Евросоюз.
В ином случае, я не исключаю каждый из этих факторов.
Недвига, в таком случае вся униз.
Чабанчики продано, чи забито вікна дошками?
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flyman
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:07
BIGor написав:
Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями за год на 30% в гривне?
Вы пишете так, как будто люди увеличили на треть свои накопления. На самом деле в основном это просто рост курса. На квартиры копят обычно в долларах.
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Vlad442
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:28
Vlad442 написав: BIGor написав:
Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями за год на 30% в гривне?
Вы пишете так, как будто люди увеличили на треть свои накопления. На самом деле в основном это просто рост курса. На квартиры копят обычно в долларах.
Давайте подсчитаем на каком-то условном примере, например есть условный Петро со скирдой таки быть в долларе (хотя вижу большинство играются в гусартсво в гривне). Есть у него 60 куе. Квартира которую он хочет купить 70 куе. Разница - 10 куе надо донакопить.
ЗП Петра 20 кгрн месяц. Скирдовать может 10 кгрн в месяц (350 уе) Берем условие, что у Петра 2020 год вышел без безработицы и всяких понижений. По бомберу квартиры в 2020 выросли на 10%
Потенциальная квартира которую хотел купить Петро стала стоить 77 куе на начало 2021 года.
Петро смог увеличить скирду до 64,2 куе. Разница - 12,8 куе надо донакопить.
Теперь вопрос - как накопления в долларах приблизили условного Петра к покупке желаемой квартиры?
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BIGor
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:32
BIGor пусть трёшку на трое берет, от 45к а за 50к уже выбор есть, можно носом покрутить, или скажете нет таких цен? Жить надо по средствам, каждому человеку на что то не хватает, одному на велосипед, другому на яхту. Означает ли это что цены велосипедов и яхт завышены, или Может аппетиты завышены? Нравятся мне разговоры коплю коплю на (...) и всё равно не хватает.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 02 січ, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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