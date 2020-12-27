Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:BIGor пусть трёшку на трое берет, от 45к а за 50к уже выбор есть, можно носом покрутить, или скажете нет таких цен? Жить надо по средствам, каждому человеку на что то не хватает, одному на велосипед, другому на яхту. Означает ли это что цены велосипедов и яхт завышены, или Может аппетиты завышены? Нравятся мне разговоры коплю коплю на (...) и всё равно не хватает.
Читайте внимательнней предыдущий пост.
Теперь вопрос - как накопления в долларах приблизили условного Петра к покупке желаемой квартиры?
BIGor написав:Давайте подсчитаем на каком-то условном примере, например есть условный Петро со скирдой таки быть в долларе (хотя вижу большинство играются в гусартсво в гривне). Есть у него 60 куе. Квартира которую он хочет купить 70 куе. Разница - 10 куе надо донакопить. ЗП Петра 20 кгрн месяц. Скирдовать может 10 кгрн в месяц (350 уе) Берем условие, что у Петра 2020 год вышел без безработицы и всяких понижений.
По бомберу квартиры в 2020 выросли на 10% Потенциальная квартира которую хотел купить Петро стала стоить 77 куе на начало 2021 года.
Петро смог увеличить скирду до 64,2 куе. Разница - 12,8 куе надо донакопить. Теперь вопрос - как накопления в долларах приблизили условного Петра к покупке желаемой квартиры?
По цитаті - у мене така ситуація була з 2006 року до 2008. Тупо не встигав назбирати... І скажу чесно - не шкодую. В 2008 році в мене була вже чуйка кризи, хоча я ше в цьому ніяк не розумівся.
Наразі в мене в три рази сильніше відчуття кризи, тому нехай Петро не переймається. Ще буде на його вулиці свято)))
зі. Я думаю, що нерухомість в ціні ще буде рости десь 6-9 місяців, а потім дефолт дасть Петрухе шанс. Головне, в банку не тримати бакси )))
BIGor написав:Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями за год на 30% в гривне?
Вы пишете так, как будто люди увеличили на треть свои накопления. На самом деле в основном это просто рост курса. На квартиры копят обычно в долларах.
Давайте подсчитаем на каком-то условном примере, например есть условный Петро со скирдой таки быть в долларе (хотя вижу большинство играются в гусартсво в гривне). Есть у него 60 куе. Квартира которую он хочет купить 70 куе. Разница - 10 куе надо донакопить. ЗП Петра 20 кгрн месяц. Скирдовать может 10 кгрн в месяц (350 уе) Берем условие, что у Петра 2020 год вышел без безработицы и всяких понижений. По бомберу квартиры в 2020 выросли на 10% Потенциальная квартира которую хотел купить Петро стала стоить 77 куе на начало 2021 года. Петро смог увеличить скирду до 64,2 куе. Разница - 12,8 куе надо донакопить. Теперь вопрос - как накопления в долларах приблизили условного Петра к покупке желаемой квартиры?
Якщо Петро розумний, то він знає про циклічність економіки, і чекатиме, коли ціни на нерухомість впадуть.
Развал страны. Исключено. Несмотря на наличие в некоторых регионах определенного количества ваты и прочих русскохрюкающих пидсвынков, такая перспектива только в головах кремлевских пропагандонов. Всех остальных в том числе упоротых ватанов, перспектива русского мира на примере лугандона и Крыма просто пугает. Русский мир - это разруха, нищета и грязный свинарник, стало очевидно всем.
Полномасштабная война. Сейчас практически исключена. В.В. Путен издыхает и одной ногой практически в могиле. В стране транзит власти. Борьба кланов. Санкции отбросили РФ на периферию человечества и их ужесточение очень вероятно. Доходы и жтзненный уровень упали. На войну с Украиной нет ни денег, ни ресурсов, ни смысла. Запад однозначно на стороне УКраины. Война с Украиной для России не просто конец режиму, но и конец русской государственности. Смерть москалям!
Дефолт. Вполне возможен, но не неизбежен. Запад сделал паузу в финансовой помощи Украине. Всё в руках Зеленого. Если остановит погром антикоррупционных органов, если очистится от кремлевской агентуры в лице агента Корыря-Ермака, если выгонит в шею ватанскую и антиукраинскую нечисть типа Портнова, Венедиктовой, Татарова и пр., если приступит наконец к реальным реформам, то Запад сейчас круто поможет - из тех триллионов, которые печатаются, закрыть/простить наши дефициты/долги для него сущий пустяк. И только от этого зависят сроки нашего вступления в ЕС и НАТО. Мы уже очень близки к этому. Вся проблема в провале реформ и в бездарном руководстве Зеленого.
Вывод: Квартиры покупать. Потом цены прыгнут. Вопрос только во времени. В случае реформ все будет быстро. Если реформ при Зеленом не будет, ждать тоже не очень долго - пока его сметут/переизберут.
Не ведете всей картины. Например происходит ликвидация СБУ. Офицеры с октября 2020 по сейчас получают 0,5 оклада. Практически после прихода сегодняшнего президента начали получать 0,75 оклада. Сейчас как при Федорыче, готовятся к войне с внутренним врагом сознательно ликвидируя способность к обороне от внешней агрессии.
BIGor написав:Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями за год на 30% в гривне?
Вы пишете так, как будто люди увеличили на треть свои накопления. На самом деле в основном это просто рост курса. На квартиры копят обычно в долларах.
Давайте подсчитаем на каком-то условном примере, например есть условный Петро со скирдой таки быть в долларе (хотя вижу большинство играются в гусартсво в гривне). Есть у него 60 куе. Квартира которую он хочет купить 70 куе. Разница - 10 куе надо донакопить. ЗП Петра 20 кгрн месяц. Скирдовать может 10 кгрн в месяц (350 уе) Берем условие, что у Петра 2020 год вышел без безработицы и всяких понижений. По бомберу квартиры в 2020 выросли на 10% Потенциальная квартира которую хотел купить Петро стала стоить 77 куе на начало 2021 года. Петро смог увеличить скирду до 64,2 куе. Разница - 12,8 куе надо донакопить. Теперь вопрос - как накопления в долларах приблизили условного Петра к покупке желаемой квартиры?
Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает. На рн попали спекулятивные деньги, которым стало скучно на депозитах, они создали ограниченный спрос и иллюзию роста цен. Если деньги продолжат перетекать на рн то возможен рост на 10-15% в 2021 году, ни один другой актив в долларах вам такую доходность не предложит поэтому за ценой петру не угнаться, гнаться за дорожающим активом - самое глупое что можно придумать, это как морковка перед осликом, сколько не гонись денег всё равно не хватит. Можно в теории поиграться в гривневый депозит, но как по мНе тот копеечный проффит не стоит рисков потерять те же 10% на курсовой разнице.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает. На рн попали спекулятивные деньги, которым стало скучно на депозитах, они создали ограниченный спрос и иллюзию роста цен. Если деньги продолжат перетекать на рн то возможен рост на 10-15% в 2021 году, ни один другой актив в долларах вам такую доходность не предложит поэтому за ценой петру не угнаться, гнаться за дорожающим активом - самое глупое что можно придумать, это как морковка перед осликом, сколько не гонись денег всё равно не хватит. Можно в теории поиграться в гривневый депозит но как по мНе проффит не стоит рисков потерять на курсовой разнице
vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает. На рн попали спекулятивные деньги, которым стало скучно на депозитах, они создали ограниченный спрос и иллюзию роста цен. Если деньги продолжат перетекать на рн то возможен рост на 10-15% в 2021 году, ни один другой актив в долларах вам такую доходность не предложит поэтому за ценой петру не угнаться, гнаться за дорожающим активом - самое глупое что можно придумать, это как морковка перед осликом, сколько не гонись денег всё равно не хватит. Можно в теории поиграться в гривневый депозит но как по мНе проффит не стоит рисков потерять на курсовой разнице
То я не зрозумів, що конкретно потрібно робити Петру?(десь Серж-ик гикнув ) 1. Чекати?(або осел здохне, або падішах) 2. Брати те, на що вистачає скирди?(вторинка в іпенях) 3. Іпотеку? 4. Ваш варіант?
п. с. (примітка від Долярчика) - а ЖИТИ то хочеться ВЖЕ і ЗАРАЗ, а не колись.... потім... може.... - може й не дожити до того "колись", наш умовний Петро!