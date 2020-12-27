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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:45
vitaliian написав:
Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.
Какая чушь!
В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы.
Кто этого не понимает, тот балбес.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:52
drevlyanin написав:
Да вас зачастую просто тонко тролят, т.к. спорить надоело, а вы никак не въедете, и продолжаете "ломится в открытую дверь".
Отсутствие аргументов - не тонкий троллинг, а дешевый слив. Как и у вас сейчас
vitaliian написав:
то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов, как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую.
Из банков скорее не бегут, а в банки меньше несут, наслушавшись былых success stories о доходности аренды 10% годовых. Просто с депозитами все понятно - сколько показывает, такая и доходность. А аренду можно оценить только задним числом.
О 30-40%-ном падении ставок аренды жилья говорить не приходится - скорее это исключения. В массе 10-15% в гривне. В долларах по курсу, соответствено 20-25%. Но все равно снижение радикальное. А приход новых "инвесторов" только усугубит положение, увеличив конкуренцию за арендаторов.
Что касается эффекта закрытия бизнеса - подтверждаю. Мелкие предприниматели массово забирают оборотный капитал и распродают стоки. Правда, в большинстве случаев эти деньги идут не на большие покупки, а на закрытие долгов и формирование кубышек на будущие ежедневные расходы
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:54
UA написав: BIGor написав:
Как Вы думаете, сколько в месяц такие люди зарабатывают? (или доход), какая массовость у этой прослойки?
Игроки на КРЖН это те которые могут отложить более 1000 у.е. в месяц. Думаю эта норма сбережений - входной билет. Сильно влияющие на рынок недвижимости игроки это способные отложить 2000-4000 у.е в месяц. Те кто может отложить больше 8000-10 000 у.е в месяц квартирами под аренду и вообще квартирами уже не интересуются. Там иное приложение усилий.
Насчет массовости прослойки игроков КРЖН могу ошибиться в разы.
В моем окружении таких дофига.
С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство.
Самое интересное, по одежде - телефонам и понтах в общении вторые выглядят солиднее первых))
Все люди разные с разными обстоятельствами, поэтому не стоит ставить конкретных рамок.
Кому-то может привалить спадщина и он, добавив свои скромные накопления, может выйти на рынок покупки, в частности на рынок котлованов. Другой может продать свою однушку и купить трешку и т. п. Портреты покупателей очень разные, поэтому сказать, что люди с доходом 10-20 тыс не игроки, не правильно.
Люди с высоким доходом давно уже решили свой жилищный вопрос и далеко не все из них хотят продолжать и играться в ленлордство.
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