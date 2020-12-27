RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60956096609760986099>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:45

  vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.


Какая чушь! :shock:
В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы.
Кто этого не понимает, тот балбес. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9136
З нами з: 14.11.11
Подякував: 364 раз.
Подякували: 4147 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:52

  drevlyanin написав:Да вас зачастую просто тонко тролят, т.к. спорить надоело, а вы никак не въедете, и продолжаете "ломится в открытую дверь". :oops:


Отсутствие аргументов - не тонкий троллинг, а дешевый слив. Как и у вас сейчас

  vitaliian написав:то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов, как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую.


Из банков скорее не бегут, а в банки меньше несут, наслушавшись былых success stories о доходности аренды 10% годовых. Просто с депозитами все понятно - сколько показывает, такая и доходность. А аренду можно оценить только задним числом.

О 30-40%-ном падении ставок аренды жилья говорить не приходится - скорее это исключения. В массе 10-15% в гривне. В долларах по курсу, соответствено 20-25%. Но все равно снижение радикальное. А приход новых "инвесторов" только усугубит положение, увеличив конкуренцию за арендаторов.

Что касается эффекта закрытия бизнеса - подтверждаю. Мелкие предприниматели массово забирают оборотный капитал и распродают стоки. Правда, в большинстве случаев эти деньги идут не на большие покупки, а на закрытие долгов и формирование кубышек на будущие ежедневные расходы
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1723 раз.
Подякували: 3876 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:54

  UA написав:
  BIGor написав:Как Вы думаете, сколько в месяц такие люди зарабатывают? (или доход), какая массовость у этой прослойки?

Игроки на КРЖН это те которые могут отложить более 1000 у.е. в месяц. Думаю эта норма сбережений - входной билет. Сильно влияющие на рынок недвижимости игроки это способные отложить 2000-4000 у.е в месяц. Те кто может отложить больше 8000-10 000 у.е в месяц квартирами под аренду и вообще квартирами уже не интересуются. Там иное приложение усилий.
Насчет массовости прослойки игроков КРЖН могу ошибиться в разы.
В моем окружении таких дофига.
С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство.
Самое интересное, по одежде - телефонам и понтах в общении вторые выглядят солиднее первых))

Все люди разные с разными обстоятельствами, поэтому не стоит ставить конкретных рамок.
Кому-то может привалить спадщина и он, добавив свои скромные накопления, может выйти на рынок покупки, в частности на рынок котлованов. Другой может продать свою однушку и купить трешку и т. п. Портреты покупателей очень разные, поэтому сказать, что люди с доходом 10-20 тыс не игроки, не правильно.
Люди с высоким доходом давно уже решили свой жилищный вопрос и далеко не все из них хотят продолжать и играться в ленлордство.
Vlad442
 
Повідомлень: 7609
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:07

  Libo написав:
  vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.


Какая чушь! :shock:
В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы.
Кто этого не понимает, тот балбес. :?


Так ты сам тогда кто? :lol: Денежная масса доллара M1 +68%, средняя цена жилья в США +7%. Причем продаваемого жилья, а не ценового индекса. Из-за падения ставки мортгейджа банки просто пропускают американцам более дорогое жилье в кредит, вот и все. Кроме сопоставления денежной и товарной массы нужно учесть еще туевую хучу параметров, начиная от скорости обращения денег V и заканчивая потребительскими настроениями.

С КРЖН, торгуемым в долларе при гривневых доходах населения, все еще сложнее. "Лишний" доллар попадает к нам исключительно посредством роста стоимости сырья, которым мы торгуем. В первую очередь, это ЖРС. И даже это все - лишь предпосылка формирования обменного курса, потому что ни Ахметов, ни Жеваго, ни Коломойский возросшими прибылями с покупателями украинского жилья в форме зарплат и премий не поделятся...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1723 раз.
Подякували: 3876 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:13

  Libo написав:
  vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.


Какая чушь! :shock:
В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы.
Кто этого не понимает, тот балбес. :?

купите крутую квартиру с авторским ремонтом.. недорого
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-2- ... KgYkT.html
В такой квартире не стыдно хряка и пару коз держать. Всё как вы любите) предложение эксклюзивное) не благодарите.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 січ, 2021 20:19, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:18

  vitaliian написав:
  Libo написав:
  vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.


Какая чушь! :shock:
В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы.
Кто этого не понимает, тот балбес. :?

купите поскорее крутую квартиру с авторским ремонтом.. недорого
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-2- ... KgYkT.html
В такой квартире не стыдно хряка и пару коз держать. Всё как вы любите)

УКО з ремонтом, надабрать.
хоча можна знайти варіант 6куе кавалірка по переуступці в недострої
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22910
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:21

  airmax78 написав:Нет чтобы по рекомендации Зрадио взять офисное за копейки и переоборудовать в хостелы, чего-то опять выдумывают: https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/31/u- ... -tam-bude/


Ты читаешь вообще, что постишь? Здание купили в 2019-м! Оно уже в портфеле - что с ним еще делать? Что касается офисных зданий - скоро начнут месять формат. Сдавать по 7-8 долларов/метр нерентабельно. Лучше уже в хостел переоборудовать. Таких объектов класса В-С в Киеве дофига и больше
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 02 січ, 2021 20:21, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1723 раз.
Подякували: 3876 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:23

flyman я бы взял кавалерку под кладовки для аренды, только не по переуступке, а с правом собственности.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:24

  zРадио написав: средняя цена жилья в США +7%.

Брехливая кацапура. Неуч. Бездарь. :?
The median listing prices in the US grew at 13.3 percent over last year, marking the 18th consecutive week of double-digit price growth.
:!:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9136
З нами з: 14.11.11
Подякував: 364 раз.
Подякували: 4147 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:26

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Нет чтобы по рекомендации Зрадио взять офисное за копейки и переоборудовать в хостелы, чего-то опять выдумывают: https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/31/u- ... -tam-bude/


Ты читаешь вообще, что постишь? Здание купили в 2019-м! Оно уже в портфеле - что с ним еще делать? Что касается офисных зданий - скоро начнут месять формат. Сдавать по 7-8 долларов/метр нерентабельно. Лучше уже в хостел переоборудовать. Таких объектов класса В-С в Киеве дофига и больше

ВЫше писал идеальный вариант из офисов кладовки, поставить перегородки, двери, обеспечить охрану, ограничение доступа посторонних. Кладовка много кому нужна и домохозяйствам (зимнюю резину с консервацией хранить) и мелкому бизнесу и собственникам смарт квартир в которых места для лишних тапочек нет. Рынка аренды кладовок нет, из альтернатив только гаражи которые обычно расположены далеко от транспорта или от места жительства.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 60956096609760986099>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3327573
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 233025
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20558
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18394)
02.01.2021 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.