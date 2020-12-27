Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.
Какая чушь! В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы. Кто этого не понимает, тот балбес.
drevlyanin написав:Да вас зачастую просто тонко тролят, т.к. спорить надоело, а вы никак не въедете, и продолжаете "ломится в открытую дверь".
Отсутствие аргументов - не тонкий троллинг, а дешевый слив. Как и у вас сейчас
vitaliian написав:то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов, как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую.
Из банков скорее не бегут, а в банки меньше несут, наслушавшись былых success stories о доходности аренды 10% годовых. Просто с депозитами все понятно - сколько показывает, такая и доходность. А аренду можно оценить только задним числом.
О 30-40%-ном падении ставок аренды жилья говорить не приходится - скорее это исключения. В массе 10-15% в гривне. В долларах по курсу, соответствено 20-25%. Но все равно снижение радикальное. А приход новых "инвесторов" только усугубит положение, увеличив конкуренцию за арендаторов.
Что касается эффекта закрытия бизнеса - подтверждаю. Мелкие предприниматели массово забирают оборотный капитал и распродают стоки. Правда, в большинстве случаев эти деньги идут не на большие покупки, а на закрытие долгов и формирование кубышек на будущие ежедневные расходы
BIGor написав:Как Вы думаете, сколько в месяц такие люди зарабатывают? (или доход), какая массовость у этой прослойки?
Игроки на КРЖН это те которые могут отложить более 1000 у.е. в месяц. Думаю эта норма сбережений - входной билет. Сильно влияющие на рынок недвижимости игроки это способные отложить 2000-4000 у.е в месяц. Те кто может отложить больше 8000-10 000 у.е в месяц квартирами под аренду и вообще квартирами уже не интересуются. Там иное приложение усилий. Насчет массовости прослойки игроков КРЖН могу ошибиться в разы. В моем окружении таких дофига. С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство. Самое интересное, по одежде - телефонам и понтах в общении вторые выглядят солиднее первых))
Все люди разные с разными обстоятельствами, поэтому не стоит ставить конкретных рамок. Кому-то может привалить спадщина и он, добавив свои скромные накопления, может выйти на рынок покупки, в частности на рынок котлованов. Другой может продать свою однушку и купить трешку и т. п. Портреты покупателей очень разные, поэтому сказать, что люди с доходом 10-20 тыс не игроки, не правильно. Люди с высоким доходом давно уже решили свой жилищный вопрос и далеко не все из них хотят продолжать и играться в ленлордство.
vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.
Какая чушь! В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы. Кто этого не понимает, тот балбес.
Так ты сам тогда кто? Денежная масса доллара M1 +68%, средняя цена жилья в США +7%. Причем продаваемого жилья, а не ценового индекса. Из-за падения ставки мортгейджа банки просто пропускают американцам более дорогое жилье в кредит, вот и все. Кроме сопоставления денежной и товарной массы нужно учесть еще туевую хучу параметров, начиная от скорости обращения денег V и заканчивая потребительскими настроениями.
С КРЖН, торгуемым в долларе при гривневых доходах населения, все еще сложнее. "Лишний" доллар попадает к нам исключительно посредством роста стоимости сырья, которым мы торгуем. В первую очередь, это ЖРС. И даже это все - лишь предпосылка формирования обменного курса, потому что ни Ахметов, ни Жеваго, ни Коломойский возросшими прибылями с покупателями украинского жилья в форме зарплат и премий не поделятся...
vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.
Какая чушь! В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы. Кто этого не понимает, тот балбес.
vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.
Какая чушь! В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы. Кто этого не понимает, тот балбес.
Ты читаешь вообще, что постишь? Здание купили в 2019-м! Оно уже в портфеле - что с ним еще делать? Что касается офисных зданий - скоро начнут месять формат. Сдавать по 7-8 долларов/метр нерентабельно. Лучше уже в хостел переоборудовать. Таких объектов класса В-С в Киеве дофига и больше
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 02 січ, 2021 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Ты читаешь вообще, что постишь? Здание купили в 2019-м! Оно уже в портфеле - что с ним еще делать? Что касается офисных зданий - скоро начнут месять формат. Сдавать по 7-8 долларов/метр нерентабельно. Лучше уже в хостел переоборудовать. Таких объектов класса В-С в Киеве дофига и больше
ВЫше писал идеальный вариант из офисов кладовки, поставить перегородки, двери, обеспечить охрану, ограничение доступа посторонних. Кладовка много кому нужна и домохозяйствам (зимнюю резину с консервацией хранить) и мелкому бизнесу и собственникам смарт квартир в которых места для лишних тапочек нет. Рынка аренды кладовок нет, из альтернатив только гаражи которые обычно расположены далеко от транспорта или от места жительства.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$