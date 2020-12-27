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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:43
© Коллаж ИА «Росбалт»
The New York Times выложила наглядное объяснение, почему американский фондовый рынок провел такой отличный 2020 год (вырос на 16%) — при том, что в экономике был и продолжается спад, а безработица сильно выросла. Коротко говоря: потому что доходы американцев сильно увеличились (да!), а расходы — сильно снизились.
Основная причина роста доходов — CARES Act 2020 и другие антикризисные меры, согласованные президентом Трампом и Конгрессом в конце марта. В итоге экономические потери — прежде всего увольнения — коснулись самых малооплачиваемых (вот эти миллионы новых безразботных), но были скомпенсированы щедрым увеличением пособий по безработице. Гораздо большее число людей получили помощь, увеличившую их доходы. Также была компенсирована большая часть потерь бизнеса. Выигрыш по сравнению с 2019 годом — чуть больше триллиона долларов.
Расходы упали потому, что граждане их сократили — в секторе услуг, например, на полтриллиона долларов. Эти деньги — и увеличившиеся доходы, и сэкономленные на расходах (то есть выросшие сбережения) — отправились и на рынок недвижимости (он прилично вырос), и, конечно, на фондовый рынок.
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Libo
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:44
flyman написав:
можна знайти варіант 6куе кавалірка по переуступці в недострої
Кыйов?
ссылок не будет Я так понимаю?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:47
vitaliian написав:
ВЫше писал идеальный вариант из офисов кладовки, поставить перегородки, двери, обеспечить охрану, ограничение доступа посторонних. Кладовка много кому нужна и домохозяйствам (зимнюю резину с консервацией хранить) и мелкому бизнесу и собственникам смарт квартир в которых места для лишних тапочек нет. Рынка аренды кладовок нет, из альтернатив только гаражи которые обычно расположены далеко от транспорта или от места жительства.
чё не делаешь то?
писдеть на форуме ни о чем проще?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:49
Прохожий написав: flyman написав:
можна знайти варіант 6куе кавалірка по переуступці в недострої
Кыйов?
ссылок не будет Я так понимаю?
а що, зацікавився інвестицією УКО?
тоді найми професіонала або навчись користуватися пошуком в інтернеті/олх
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:57
Libo написав: zРадио написав:
средняя цена жилья в США +7%.
Брехливая кацапура. Неуч. Бездарь.
The median listing prices in the US grew at 13.3 percent over last year, marking the 18th consecutive week of double-digit price growth.
выделил жирным подозрительное слово
если я правильно понимаю - это медиана хотелок.
Медиана сделок - ниже
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baraka
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:05
Libo написав: zРадио написав:
средняя цена жилья в США +7%.
Брехливая кацапура. Неуч. Бездарь.
The median listing prices in the US grew at 13.3 percent over last year, marking the 18th consecutive week of double-digit price growth.
Тролль, ты хоть знаешь, что такое медиана, и чем она отличается от среднего? И да - это хотелки, а не сделки. Более того - учитывающие new home starts, которые, естественно, будут дороже при падении обслуживания мортгейджа, о котором я выше написал. Это не потому что подорожало, а потому что строят лучшее
vitaliian написав:
ВЫше писал идеальный вариант из офисов кладовки, поставить перегородки, двери, обеспечить охрану, ограничение доступа посторонних. Кладовка много кому нужна и домохозяйствам (зимнюю резину с консервацией хранить) и мелкому бизнесу и собственникам смарт квартир в которых места для лишних тапочек нет. Рынка аренды кладовок нет, из альтернатив только гаражи которые обычно расположены далеко от транспорта или от места жительства.
Кладовки - это ниша. Офисным лордам придется думать, что делать, с огромным фондом
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:18
baraka написав:
если я правильно понимаю - это медиана хотелок.
Медиана сделок - ниже
Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома.
Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру.
Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал.
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Libo
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:22
Libo написав: baraka написав:
если я правильно понимаю - это медиана хотелок.
Медиана сделок - ниже
Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома.
Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру.
Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал.
вынужден сказать тебе, что ты б-ы-д-л-о
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baraka
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:24
zРадио хостелы это тоже ниша, причем на 90% заполненая. Хостел в коцюбинском расположенный прямо на платформе электрички закрылся, а по фоткам внутри был очень неплох и транспорт рядом... в 5 метрах.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 02 січ, 2021 21:25, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:24
flyman написав: Прохожий написав: flyman написав:
можна знайти варіант 6куе кавалірка по переуступці в недострої
Кыйов?
ссылок не будет Я так понимаю?
а що, зацікавився інвестицією УКО?
тоді найми професіонала або навчись користуватися пошуком в інтернеті/олх
жырный тролль Андрийко в очередной раз жидко слился...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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