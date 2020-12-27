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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:27
zРадио
Ты пытаешься анализировать РН США, в котором ты полный баран. Просто болтунишка и жалкий засранец. Ты сколько домов/квартир продал за свою жизнь? Из них в Америке? Когда купишь/продашь, тогда и поделишься тут опытом. А пока сдуй свой свисток и молча впитывай, чему я тебя, кацапского недоноска, учу.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:28
vitaliian написав:Долярчик
если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка)
.
Ага, я вже в ці казки перестав вірити, коли побачив, скільки мисливців-рил і не тільки їх - за цим полюють!
Як вже й не вірю, що можна якийсь класний варіант відхопити в банку(типу "віджата" за борги в когось квартира)
За цим всім давним-давно полюють, накшталт, Кінконгівці з їхніми "связями", а простим-пересічним, як завжди дістаються(і то в кращому випадку) тільки крихти з барського столу...
Життя - біль! © - як каже тут один персонаж
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:34
Долярчик написав: vitaliian написав:Долярчик
если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка)
.
Ага, я вже в ці казки перестав вірити, коли побачив, скільки мисливців-рил і не тільки їх - за цим полюють!
Як вже й не вірю, що можна якийсь класний варіант відхопити в банку(типу "віджата" за борги в когось квартира)
За цим всім давним-давно полюють, накшталт, Кінконгівці з їхніми "связями", а простим-пересічним, як завжди дістаються(і то в кращому випадку) тільки крихти з барського столу...
Життя - біль! © - як каже тут один персонаж
Вы сами себе противоречите, если за такими вариантами охотятся значит они существуют
и ничего не мешает вам тоже поохотиться за ними)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:35
baraka написав:
Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома.
Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру.
Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал.
вынужден сказать тебе, что ты б-ы-д-л-о[/quote]
Что ты русская свинья на НГ пило?
Замечания по существу есть?
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Libo
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1
1
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