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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6096609760986099

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:27

zРадио

Ты пытаешься анализировать РН США, в котором ты полный баран. Просто болтунишка и жалкий засранец. Ты сколько домов/квартир продал за свою жизнь? Из них в Америке? Когда купишь/продашь, тогда и поделишься тут опытом. А пока сдуй свой свисток и молча впитывай, чему я тебя, кацапского недоноска, учу. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:28

За крок до перевороту думок ©

  vitaliian написав:Долярчик если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка).

Ага, я вже в ці казки перестав вірити, коли побачив, скільки мисливців-рил і не тільки їх - за цим полюють!
Як вже й не вірю, що можна якийсь класний варіант відхопити в банку(типу "віджата" за борги в когось квартира)
За цим всім давним-давно полюють, накшталт, Кінконгівці з їхніми "связями", а простим-пересічним, як завжди дістаються(і то в кращому випадку) тільки крихти з барського столу... :roll:
Життя - біль! © - як каже тут один персонаж :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:34

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:Долярчик если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка).

Ага, я вже в ці казки перестав вірити, коли побачив, скільки мисливців-рил і не тільки їх - за цим полюють!
Як вже й не вірю, що можна якийсь класний варіант відхопити в банку(типу "віджата" за борги в когось квартира)
За цим всім давним-давно полюють, накшталт, Кінконгівці з їхніми "связями", а простим-пересічним, як завжди дістаються(і то в кращому випадку) тільки крихти з барського столу... :roll:
Життя - біль! © - як каже тут один персонаж :mrgreen:

Вы сами себе противоречите, если за такими вариантами охотятся значит они существуют и ничего не мешает вам тоже поохотиться за ними)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:35

  baraka написав:Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома. :shock: Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру.
Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал. :shock:


вынужден сказать тебе, что ты б-ы-д-л-о[/quote]

Что ты русская свинья на НГ пило? :lol:
Замечания по существу есть? :roll:
Libo
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  #<1 ... 6096609760986099
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