Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ты пытаешься анализировать РН США, в котором ты полный баран. Просто болтунишка и жалкий засранец. Ты сколько домов/квартир продал за свою жизнь? Из них в Америке? Когда купишь/продашь, тогда и поделишься тут опытом. А пока сдуй свой свисток и молча впитывай, чему я тебя, кацапского недоноска, учу.
vitaliian написав:Долярчик если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка).
vitaliian написав:Долярчик если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка).
baraka написав:Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома. Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру. Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал.
вынужден сказать тебе, что ты б-ы-д-л-о[/quote]
Что ты русская свинья на НГ пило? Замечания по существу есть?
baraka написав:если я правильно понимаю - это медиана хотелок. Медиана сделок - ниже
Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома. Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру. Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал.
zРадио написав:На любой ветке влезает в дискуссию с провокациями, оскорблениями и конспирологической ерундой
Ждут пока прояснит заговор)) Вот если бы в году считали 364 дня, все дни недели всегда приходились бы на одни даты. 365 дней в году- это капиталистический заговор,чтобы каждый год продавать новые календари!
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Ты пытаешься анализировать РН США, в котором ты полный баран. Просто болтунишка и жалкий засранец. Ты сколько домов/квартир продал за свою жизнь? Из них в Америке? Когда купишь/продашь, тогда и поделишься тут опытом. А пока сдуй свой свисток и молча впитывай, чему я тебя, кацапского недоноска, учу.
о, да ты американское рыло читал тут интересного перца из америки, вот что он написал про таких ты
At the end of a protracted bear market, traders have lost their fortunes and have moved on to new careers….usually as real estate agents.
жалко мне тебя, ты думаешь что крут, пыжишься, а на самом деле ничего из себя и не представляешь. Лууууузер
Біля лісу знайшли тіло прокурора ОГП, експомічника Матіоса
Че-то мрут лендлорды. У чувака 3 квартиры в Киеве, 1 в Харькове и дом под Киевом. https://declarations.com.ua/declaration ... 36d470172f А должность какая-то лажовая всего "Заступник начальника управління організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів - начальник відділу звернень громадян Офісу Генерального прокурора".