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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6097609860996100

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:30

Модераторы, сколько этот тролль из Красноярска будет разжигать срачи и ненависть прежде, чем вы его пожизненно забаните? На любой ветке влезает в дискуссию с провокациями, оскорблениями, бессмысленными графиками и диаграммами, прочей конспирологической ерундой :oops:
Востаннє редагувалось Frant в Суб 02 січ, 2021 22:32, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:30

  Libo написав:
  baraka написав:Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома. :shock: Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру.
Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал. :shock:


вынужден сказать тебе, что ты б-ы-д-л-о


Что ты русская свинья на НГ пило? :lol:
Замечания по существу есть? :roll:[/quote]
Человека из деревни в США и Печерск можно вывезти, а вот деревню из человека никак не уберешь.
Bober
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:36

  zРадио написав:Модераторы, сколько этот тролль будет разжигать срачи и ненависть прежде, чем вы его пожизненно забаните? На любой ветке влезает в дискуссию с провокациями, оскорблениями и конспирологической ерундой :oops:

Модераторы забаньте зРадиста!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:52

Я не пойму причины, почему сегодня тут так агрессивны русские хрю-хрю и их ватные пидсвынки? :roll: Доложите, плиз.



PS Северный поток - 2 всё, на бояру больше не дадут ... Угадал? :lol:
Востаннє редагувалось Libo в Суб 02 січ, 2021 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:53

  vitaliian написав:
  Libo написав:
  vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.


Какая чушь! :shock:
В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы.
Кто этого не понимает, тот балбес. :?

купите крутую квартиру с авторским ремонтом.. недорого
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-2- ... KgYkT.html
В такой квартире не стыдно хряка и пару коз держать. Всё как вы любите) предложение эксклюзивное) не благодарите.

Это новострой на 33 этажа или при союзе так для народ выгоняли?
Цена под вылом всего и ремонт невысока
Там и торг тысяч пять наверняка присутствует
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:11

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
купите крутую квартиру с авторским ремонтом.. недорого
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-2- ... KgYkT.html
В такой квартире не стыдно хряка и пару коз держать. Всё как вы любите) предложение эксклюзивное) не благодарите.

Это новострой на 33 этажа или при союзе так для народ выгоняли?
Цена под вылом всего и ремонт невысока
Там и торг тысяч пять наверняка присутствует


Це квартира в будинку Войцеховського.
Заплановано 25 поверхів, збудовано 33. Для простих людей. :wink: Останні 8 поверхів - очевидно, без ліфта.
Наш тернопільський сільській "програміст" може з невеликою доплатою поміняти бучанській напівпідвал на квартиру на 32-му поверсі. І стане киянином, буде дивитись на всіх зверху вниз!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 02 січ, 2021 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:14

  Libo написав:
  vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.


Какая чушь! :shock:
В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы.
Кто этого не понимает, тот балбес. :?


Тут согласен, долары печатаються непадецки. Да и евро тоже.
А вот попадают ли свежеэмисионные долары в Украину, вот в чем вопрос ?
Мне кажется нет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:16

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  vitaliian написав:Долярчик если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка).

Ага, я вже в ці казки перестав вірити, коли побачив, скільки мисливців-рил і не тільки їх - за цим полюють!
Як вже й не вірю, що можна якийсь класний варіант відхопити в банку(типу "віджата" за борги в когось квартира)
За цим всім давним-давно полюють, накшталт, Кінконгівці з їхніми "связями", а простим-пересічним, як завжди дістаються(і то в кращому випадку) тільки крихти з барського столу... :roll:
Життя - біль! © - як каже тут один персонаж :mrgreen:

Вы сами себе противоречите, если за такими вариантами охотятся значит они существуют и ничего не мешает вам тоже поохотиться за ними)

Так, існують.... але для "обраних" :roll: в кого є "гроші і зв'язки з потрібними людьми" ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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