Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Модераторы, сколько этот тролль из Красноярска будет разжигать срачи и ненависть прежде, чем вы его пожизненно забаните? На любой ветке влезает в дискуссию с провокациями, оскорблениями, бессмысленными графиками и диаграммами, прочей конспирологической ерундой
Востаннє редагувалось Frant в Суб 02 січ, 2021 22:32, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
baraka написав:Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома. Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру. Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал.
вынужден сказать тебе, что ты б-ы-д-л-о
Что ты русская свинья на НГ пило? Замечания по существу есть? [/quote] Человека из деревни в США и Печерск можно вывезти, а вот деревню из человека никак не уберешь.
zРадио написав:Модераторы, сколько этот тролль будет разжигать срачи и ненависть прежде, чем вы его пожизненно забаните? На любой ветке влезает в дискуссию с провокациями, оскорблениями и конспирологической ерундой
Модераторы забаньте зРадиста!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.
Какая чушь! В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы. Кто этого не понимает, тот балбес.
Это новострой на 33 этажа или при союзе так для народ выгоняли? Цена под вылом всего и ремонт невысока Там и торг тысяч пять наверняка присутствует
Це квартира в будинку Войцеховського. Заплановано 25 поверхів, збудовано 33. Для простих людей. Останні 8 поверхів - очевидно, без ліфта. Наш тернопільський сільській "програміст" може з невеликою доплатою поміняти бучанській напівпідвал на квартиру на 32-му поверсі. І стане киянином, буде дивитись на всіх зверху вниз!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 02 січ, 2021 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.
Какая чушь! В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы. Кто этого не понимает, тот балбес.
Тут согласен, долары печатаються непадецки. Да и евро тоже. А вот попадают ли свежеэмисионные долары в Украину, вот в чем вопрос ? Мне кажется нет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
vitaliian написав:Долярчик если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка).