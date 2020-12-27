Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:если я правильно понимаю - это медиана хотелок. Медиана сделок - ниже
Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома. Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру. Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал.
vitaliian написав:Долярчик если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка).
vitaliian написав:Долярчик если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка).
baraka написав:если я правильно понимаю - это медиана хотелок. Медиана сделок - ниже
Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома. Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру. Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал.
Біля лісу знайшли тіло прокурора ОГП, експомічника Матіоса
Че-то мрут лендлорды. У чувака 3 квартиры в Киеве, 1 в Харькове и дом под Киевом. https://declarations.com.ua/declaration ... 36d470172f А должность какая-то лажовая всего "Заступник начальника управління організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів - начальник відділу звернень громадян Офісу Генерального прокурора".
vitaliian написав:Рост цены на недвижимость на 10% в долларах это аномалия поскольку экономика падает.
Какая чушь! В год пандемии экономика падала во всем мире, но при этом везде рост цен на недвижимость, местами очень существенный, до 20%. И это никак не аномалия. Это объективный закон экономики - соответствия денежной и товарной массы. Кто этого не понимает, тот балбес.
Хомякоид написав: Тут согласен, долары печатаються непадецки. Да и евро тоже. А вот попадают ли свежеэмисионные долары в Украину, вот в чем вопрос ? Мне кажется нет.
Попадают. С небольшой задержкой. Я подогнал на квартиру. Вся международная торговля в долларах, а цены на товары и услуги тоже растут. Укропские экспортеры тоже скоро свои подгонят и устроят тут гуляй купечество. И пошло-поехало ...
барабашов написав:Это новострой на 33 этажа или при союзе так для народ выгоняли? Цена под вылом всего и ремонт невысока Там и торг тысяч пять наверняка присутствует
То будинок Войцеховського. 25 поверхів по плану, плюс 8 поверхів без ліфта - добудовано для простих людей. Наш бучанський "програміст" може з невеликою доплатою поміняти підвал на 32-й поверх, і стати киянином!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 02 січ, 2021 23:37, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців