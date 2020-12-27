Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Подобные чудики вылазят с прогнозами гиперинфляции доллара каждый раз, когда проводится QE. И каждый раз ФРС его сворачивает до того, как инфляция успеват подобраться к 2%. А чудики... чудики садятся в глубокие лужи, где им и место...
baraka написав:если я правильно понимаю - это медиана хотелок. Медиана сделок - ниже
Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома. Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру. Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал.
Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?
zРадио написав: Подобные чудики вылазят с прогнозами гиперинфляции доллара каждый раз, когда проводится QE. И каждый раз ФРС сворачивает QE как только инфляция подбирается к 2%, а чудики садятся в глубокие лужи, где им и место... [
Єтот чудик как раз объясняет почему не будет гиперинфляции, будет просто инфляция. Но его аргументация очень сомнительна. Он считает, что фед осуществляет "controlled money supply", а гиперинфляция только при uncontrolled. Другие условия для гиперинфляции на лицо и он признает их наличие. Но учтите, он говорит об "американской инфляции", которая не учитывает цены на продукты и бензин и их доля в расходах американцев намного меньшая, чем у укропов. То что в Америке просто инфляция, в наших бюджетах может быть гипером ... Кто не решил еще квартирный вопрос, лучше решите его сейчас, от греха подальше.
promyshlennik написав:Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?
можливо, є такі агентства.
Проте - простіше доручити цю справу довіреній особі з числа близьких друзів чи перевірених людей
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
promyshlennik написав:Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?
Есть, но они в Украине еще кривые по сравнению с западными. Выполняют не все функции и не так четко. Может в этом вина пробелов в нашем законодательстве. Но можно. Есть добросовестные и порядочные. Главное, что этот сегмент рынка начал бурно развиваться и понимает, что его успех не в том, чтобы ободрать, а оказывать качественные услуги, которые выльются в сотрудничество с клиентом, основанном на взаимном доверии и выгоде.
zРадио написав: Подобные чудики вылазят с прогнозами гиперинфляции доллара каждый раз, когда проводится QE. И каждый раз ФРС сворачивает QE как только инфляция подбирается к 2%, а чудики садятся в глубокие лужи, где им и место... [
Єтот чудик как раз объясняет почему не будет гиперинфляции, будет просто инфляция. Но его аргументация очень сомнительна. Он считает, что фед осуществляет "controlled money supply", а гиперинфляция только при uncontrolled. Другие условия для гиперинфляции на лицо и он признает их наличие. Но учтите, он говорит об "американской инфляции", которая не учитывает цены на продукты и бензин и их доля в расходах американцев намного меньшая, чем у укропов. То что в Америке просто инфляция, в наших бюджетах может быть гипером ... Кто не решил еще квартирный вопрос, лучше решите его сейчас, от греха подальше.
Вот где есть разница, так это в понимании внутренней инфляции у нас и в США. Для нас 10-12% - обычная инфляция, а для США, где обычная - до 2%, это была бы гипер-гиперинфляция.
Что касается методологии в США - ты не прав. Все потребительское их инфляция (CPI) включает. Просто отдельно публикуются еще и другие индексы - food inflation, import prices, core consumer prices и т.д.
PS: почему меня не особенно тревожит инфляция доллара - ФРС ни разу в истории не проводил "uncontrolled money supply", даже во времена Великой депрессии и ВМВ.
PPS: а в Украине долларовая инфляция из-за перманентого падения платежеспособного спроса - вообще либо нулевая, либо отрицательная. Включая недвижимость. Исключения составляют только рынки, контролируемые природными монополиями - там, за неимением субститутов, цены растут даже в долларах
promyshlennik написав:Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?
Да. Вы сдаете частному маклеру квартиру по цене долгосрочки, они пересдают посуточно. Делают сами уборки и мелкие ремонты. Большинство арендодателей стараются этого избегать, так как дополнительного дохода никакого, а риски и повышенный износ имущества на них. Имеет смысл, если квартира находится в топовых местах, в центре, а состояние не позволяет получить за нее нормальные деньги. Тогда маклерам посредникам можно ее сдать немного дороже рынка.
Frant написав:Проте - простіше доручити цю справу довіреній особі з числа близьких друзів чи перевірених людей
Близкие друзья будут ходить туда каждый день, стирать белье, убирать, выгребать из-под дивана шприцы и презервативы? Вы бы согласились, если бы вам такое по дружбе предложили?
promyshlennik написав:Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?
можливо, є такі агентства.
Проте - простіше доручити цю справу довіреній особі з числа близьких друзів чи перевірених людей
Если бы такие были... Мне просто квартира нужна под сдачу, но и чтобы самому, когда в Киеве, можно было бы остановиться. Как бы одна квартира под долгосрочно сдаётся без проблем, но я ж не могу в ней остановиться, когда в Киеве бываю.