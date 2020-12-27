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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6097609860996100>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:35

О предстоящей инфляции доллара. 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:52

  Libo написав:О предстоящей инфляции доллара. 8)



Подобные чудики вылазят с прогнозами гиперинфляции доллара каждый раз, когда проводится QE. И каждый раз ФРС его сворачивает до того, как инфляция успеват подобраться к 2%. А чудики... чудики садятся в глубокие лужи, где им и место...

April 29, 2009 . Get ready for Obama’s coming hyperinflation
https://www.washingtonexaminer.com/get- ... rinflation
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:55

  Bolt написав:
  Libo написав:
  baraka написав:если я правильно понимаю - это медиана хотелок.
Медиана сделок - ниже


Вынужден рассказать тебе о некоторых особенностях продаж домов в США. Как правило, в инете есть точная текущая оценка каждого дома. :shock: Я каждые полгода получаю извещение: ваш дом на сегодняшний момент стоит столько то. И если я выставвляю его на продажу, я ориентируюсь на эту реальную цифру.
Далее. Если появился покупатель по этой заявленной мною цене, я могу ему сообщить, что я буду еще думать. Это означает, что может появиться покупатель, который сразу изъявит желание купить этот дом и дает мне поверх моей цены +$10 тыщ. Там так принято. Если тебе понравился дом и ты хочешь именно его - предлагай продавцу сразу повышенную цену, как на аукционе. И не жлобись. Таких покупателей может оказаться несколько и победит, тот, кто предложил самую высокую цену с самой большой надбавкой к заявленной цене. Таким образом, во время рынка продавцов (а сейчас в Америке именно такой рынок), цена очень часто превышает первоначально заявленную, т.е. listing price, на которую продавец первоначально расчитывал. :shock:

Вот тут чувак про это и рассказывает. После того как пару раз не удавалось купить дом, дал 40к$ выше старта.
https://youtu.be/Z38Z3SmkG8w

там гра в "музичні крісла" в самому запалі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:03

  zРадио написав:
Подобные чудики вылазят с прогнозами гиперинфляции доллара каждый раз, когда проводится QE. И каждый раз ФРС сворачивает QE как только инфляция подбирается к 2%, а чудики садятся в глубокие лужи, где им и место...
[


Єтот чудик как раз объясняет почему не будет гиперинфляции, будет просто инфляция. Но его аргументация очень сомнительна. Он считает, что фед осуществляет "controlled money supply", а гиперинфляция только при uncontrolled.
Другие условия для гиперинфляции на лицо и он признает их наличие.
Но учтите, он говорит об "американской инфляции", которая не учитывает цены на продукты и бензин и их доля в расходах американцев намного меньшая, чем у укропов. То что в Америке просто инфляция, в наших бюджетах может быть гипером ... :(
Кто не решил еще квартирный вопрос, лучше решите его сейчас, от греха подальше. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:08

  promyshlennik написав:Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?
можливо, є такі агентства.

Проте - простіше доручити цю справу довіреній особі з числа близьких друзів чи перевірених людей
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:12

  promyshlennik написав:Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?


Есть, но они в Украине еще кривые по сравнению с западными. Выполняют не все функции и не так четко. Может в этом вина пробелов в нашем законодательстве. Но можно. Есть добросовестные и порядочные. Главное, что этот сегмент рынка начал бурно развиваться и понимает, что его успех не в том, чтобы ободрать, а оказывать качественные услуги, которые выльются в сотрудничество с клиентом, основанном на взаимном доверии и выгоде. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:14

  Libo написав:
  zРадио написав:
Подобные чудики вылазят с прогнозами гиперинфляции доллара каждый раз, когда проводится QE. И каждый раз ФРС сворачивает QE как только инфляция подбирается к 2%, а чудики садятся в глубокие лужи, где им и место...
[


Єтот чудик как раз объясняет почему не будет гиперинфляции, будет просто инфляция. Но его аргументация очень сомнительна. Он считает, что фед осуществляет "controlled money supply", а гиперинфляция только при uncontrolled.
Другие условия для гиперинфляции на лицо и он признает их наличие.
Но учтите, он говорит об "американской инфляции", которая не учитывает цены на продукты и бензин и их доля в расходах американцев намного меньшая, чем у укропов. То что в Америке просто инфляция, в наших бюджетах может быть гипером ... :(
Кто не решил еще квартирный вопрос, лучше решите его сейчас, от греха подальше. :idea:


Вот где есть разница, так это в понимании внутренней инфляции у нас и в США. Для нас 10-12% - обычная инфляция, а для США, где обычная - до 2%, это была бы гипер-гиперинфляция.

Что касается методологии в США - ты не прав. Все потребительское их инфляция (CPI) включает. Просто отдельно публикуются еще и другие индексы - food inflation, import prices, core consumer prices и т.д.

PS: почему меня не особенно тревожит инфляция доллара - ФРС ни разу в истории не проводил "uncontrolled money supply", даже во времена Великой депрессии и ВМВ.

PPS: а в Украине долларовая инфляция из-за перманентого падения платежеспособного спроса - вообще либо нулевая, либо отрицательная. Включая недвижимость. Исключения составляют только рынки, контролируемые природными монополиями - там, за неимением субститутов, цены растут даже в долларах
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:15

  promyshlennik написав:Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?

Да. Вы сдаете частному маклеру квартиру по цене долгосрочки, они пересдают посуточно. Делают сами уборки и мелкие ремонты. Большинство арендодателей стараются этого избегать, так как дополнительного дохода никакого, а риски и повышенный износ имущества на них.
Имеет смысл, если квартира находится в топовых местах, в центре, а состояние не позволяет получить за нее нормальные деньги. Тогда маклерам посредникам можно ее сдать немного дороже рынка.
  Frant написав:Проте - простіше доручити цю справу довіреній особі з числа близьких друзів чи перевірених людей

Близкие друзья будут ходить туда каждый день, стирать белье, убирать, выгребать из-под дивана шприцы и презервативы? Вы бы согласились, если бы вам такое по дружбе предложили?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:19

  Frant написав:
  promyshlennik написав:Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?
можливо, є такі агентства.

Проте - простіше доручити цю справу довіреній особі з числа близьких друзів чи перевірених людей

Если бы такие были... Мне просто квартира нужна под сдачу, но и чтобы самому, когда в Киеве, можно было бы остановиться. Как бы одна квартира под долгосрочно сдаётся без проблем, но я ж не могу в ней остановиться, когда в Киеве бываю.
promyshlennik
 
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