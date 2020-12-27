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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6097609860996100

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:24

  Vlad442 написав:
  promyshlennik написав:Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?

Да. Вы сдаете частному маклеру квартиру по цене долгосрочки, они пересдают посуточно. Делают сами уборки и мелкие ремонты. Большинство арендодателей стараются этого избегать, так как дополнительного дохода никакого, а риски и повышенный износ имущества на них.
Имеет смысл, если квартира находится в топовых местах, в центре, а состояние не позволяет получить за нее нормальные деньги. Тогда маклерам посредникам можно ее сдать немного дороже рынка.

Рассматриваю метро дворец украина и метро печерская. Если на долгосрочно, то 10-12 тыс грн такие квартиры можно сдать, не меньше, но посуточно дело не имел с киевским рынком. Просто нужно, чтобы самому останавливаться, когда в Киеве
promyshlennik
 
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