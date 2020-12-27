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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 03 січ, 2021 00:24
Vlad442 написав: promyshlennik написав:
Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?
Да. Вы сдаете частному маклеру квартиру по цене долгосрочки, они пересдают посуточно. Делают сами уборки и мелкие ремонты. Большинство арендодателей стараются этого избегать, так как дополнительного дохода никакого, а риски и повышенный износ имущества на них.
Имеет смысл, если квартира находится в топовых местах, в центре, а состояние не позволяет получить за нее нормальные деньги. Тогда маклерам посредникам можно ее сдать немного дороже рынка.
Рассматриваю метро дворец украина и метро печерская. Если на долгосрочно, то 10-12 тыс грн такие квартиры можно сдать, не меньше, но посуточно дело не имел с киевским рынком. Просто нужно, чтобы самому останавливаться, когда в Киеве
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