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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 03 січ, 2021 01:11
promyshlennik написав:
Если бы такие были... Мне просто квартира нужна под сдачу, но и чтобы самому, когда в Киеве, можно было бы остановиться. Как бы одна квартира под долгосрочно сдаётся без проблем, но я ж не могу в ней остановиться, когда в Киеве бываю.
подумайте 2 раза, такие квартиры чаще всего бомбят, выносят мебель и технику. Когда сдаешь свою то смотришь на арендатора, а когда чужую то выжимаешь максимум прибыли, чтобы покрыть помесячную аренду.
Если у вас двушка, можно сдавать одну комнату а другую закрыть и открывать самому себе по приезду, риски тоже есть но меньше
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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