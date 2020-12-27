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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6097609860996100

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 01:11

  promyshlennik написав:Если бы такие были... Мне просто квартира нужна под сдачу, но и чтобы самому, когда в Киеве, можно было бы остановиться. Как бы одна квартира под долгосрочно сдаётся без проблем, но я ж не могу в ней остановиться, когда в Киеве бываю.
подумайте 2 раза, такие квартиры чаще всего бомбят, выносят мебель и технику. Когда сдаешь свою то смотришь на арендатора, а когда чужую то выжимаешь максимум прибыли, чтобы покрыть помесячную аренду.

Если у вас двушка, можно сдавать одну комнату а другую закрыть и открывать самому себе по приезду, риски тоже есть но меньше
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 04:29

  UA написав:
  zРадио написав:
Речь была о советском панельном жилье 60-70-х годов. Монолитам на демонтаж еще рано. Их начали строить в Киеве когда - в 80-х, и то единично?

Вопрос к вам как третьему лицу в компании с хулиардными оборами - Как через 100 лет сносить монолит - каркасные 25 этажки? Организационные, технические и социальные аспекты. Представьте что вы мер :mrgreen:


Подрыв.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 05:37

  baraka написав:
  Libo написав:
  zРадио написав: средняя цена жилья в США +7%.

Брехливая кацапура. Неуч. Бездарь. :?
The median listing prices in the US grew at 13.3 percent over last year, marking the 18th consecutive week of double-digit price growth.
:!:


выделил жирным подозрительное слово :)

если я правильно понимаю - это медиана хотелок.
Медиана сделок - ниже


Далеко не всегда.
Если Вы поинтересуетесь реверансами американского рилэстейта, то при растущем рынке, вполне нормально продать выше хотелки. А на падающем не продать вовсе. Это не повсеместное явление, но такое случается. Следует понимать, что в одно и то-же время в одной локации рынок может расти, а в другой падать.
Хотя, в одном Вы правы, листинг -это реклама. Но, в отличии от Украины, реальные суммы сделок - это открытая и легкодоступная информация.
rjkz
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  #<1 ... 6097609860996100
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