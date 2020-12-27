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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 03 січ, 2021 01:11
promyshlennik написав:
Если бы такие были... Мне просто квартира нужна под сдачу, но и чтобы самому, когда в Киеве, можно было бы остановиться. Как бы одна квартира под долгосрочно сдаётся без проблем, но я ж не могу в ней остановиться, когда в Киеве бываю.
подумайте 2 раза, такие квартиры чаще всего бомбят, выносят мебель и технику. Когда сдаешь свою то смотришь на арендатора, а когда чужую то выжимаешь максимум прибыли, чтобы покрыть помесячную аренду.
Если у вас двушка, можно сдавать одну комнату а другую закрыть и открывать самому себе по приезду, риски тоже есть но меньше
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Нед 03 січ, 2021 04:29
UA написав: zРадио написав:
Речь была о советском панельном жилье 60-70-х годов. Монолитам на демонтаж еще рано. Их начали строить в Киеве когда - в 80-х, и то единично?
Вопрос к вам как третьему лицу в компании с хулиардными оборами - Как через 100 лет сносить монолит - каркасные 25 этажки? Организационные, технические и социальные аспекты. Представьте что вы мер
Подрыв.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 05:37
baraka написав: Libo написав: zРадио написав:
средняя цена жилья в США +7%.
Брехливая кацапура. Неуч. Бездарь.
The median listing prices in the US grew at 13.3 percent over last year, marking the 18th consecutive week of double-digit price growth.
выделил жирным подозрительное слово
если я правильно понимаю - это медиана хотелок.
Медиана сделок - ниже
Далеко не всегда.
Если Вы поинтересуетесь реверансами американского рилэстейта, то при растущем рынке, вполне нормально продать выше хотелки. А на падающем не продать вовсе. Это не повсеместное явление, но такое случается. Следует понимать, что в одно и то-же время в одной локации рынок может расти, а в другой падать.
Хотя, в одном Вы правы, листинг -это реклама. Но, в отличии от Украины, реальные суммы сделок - это открытая и легкодоступная информация.
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rjkz
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- Подякував: 5478 раз.
- Подякували: 2919 раз.
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2
2
1
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