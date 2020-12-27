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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6098609961006101>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 79
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 01:11

  promyshlennik написав:Если бы такие были... Мне просто квартира нужна под сдачу, но и чтобы самому, когда в Киеве, можно было бы остановиться. Как бы одна квартира под долгосрочно сдаётся без проблем, но я ж не могу в ней остановиться, когда в Киеве бываю.
подумайте 2 раза, такие квартиры чаще всего бомбят, выносят мебель и технику. Когда сдаешь свою то смотришь на арендатора, а когда чужую то выжимаешь максимум прибыли, чтобы покрыть помесячную аренду.

Если у вас двушка, можно сдавать одну комнату а другую закрыть и открывать самому себе по приезду, риски тоже есть но меньше
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 04:29

  UA написав:
  zРадио написав:
Речь была о советском панельном жилье 60-70-х годов. Монолитам на демонтаж еще рано. Их начали строить в Киеве когда - в 80-х, и то единично?

Вопрос к вам как третьему лицу в компании с хулиардными оборами - Как через 100 лет сносить монолит - каркасные 25 этажки? Организационные, технические и социальные аспекты. Представьте что вы мер :mrgreen:


Подрыв.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 05:37

  baraka написав:
  Libo написав:
  zРадио написав: средняя цена жилья в США +7%.

Брехливая кацапура. Неуч. Бездарь. :?
The median listing prices in the US grew at 13.3 percent over last year, marking the 18th consecutive week of double-digit price growth.
:!:


выделил жирным подозрительное слово :)

если я правильно понимаю - это медиана хотелок.
Медиана сделок - ниже


Далеко не всегда.
Если Вы поинтересуетесь реверансами американского рилэстейта, то при растущем рынке, вполне нормально продать выше хотелки. А на падающем не продать вовсе. Это не повсеместное явление, но такое случается. Следует понимать, что в одно и то-же время в одной локации рынок может расти, а в другой падать.
Хотя, в одном Вы правы, листинг -это реклама. Но, в отличии от Украины, реальные суммы сделок - это открытая и легкодоступная информация.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 07:54

  promyshlennik написав:
  Frant написав:
  promyshlennik написав:Господа, лендлорды, вот как действует механизм сдачи квартиры в посуточную аренду в Киеве, если я буду находиться в другом городе? Есть агентства, чтобы кто-то за процент какой-то ходил и сдавал квартиру (что-то типа как в европе управляющие компании по сдаче жилья)?
можливо, є такі агентства.

Проте - простіше доручити цю справу довіреній особі з числа близьких друзів чи перевірених людей

Если бы такие были... Мне просто квартира нужна под сдачу, но и чтобы самому, когда в Киеве, можно было бы остановиться. Как бы одна квартира под долгосрочно сдаётся без проблем, но я ж не могу в ней остановиться, когда в Киеве бываю.

Ні!
Або - квартира під орендну здачу, або - для себе!
Квартиранти не терплять, якщо будете ходити до них ночувати. І Ви би не терпіли. Квартиранти платять за комфорт і за приватність . А не за чотири стіни і стелю.

Для себе - будь те ласкаві орендувати подобово, або ж ночувати у приятеля чи коханки. Проте потрібно віддячувати людям матеріально))) Якщо Ви - бідна людина, і не можете утримувати для себе постійно окрему квартиру в столиці. :wink:

Ще є варіант - здавати свою квартиру подобово, і резервувати загодя час для свого проживання. Тоді потрібно наймати когось, хто би квартиру обслуговував за %%. Будьте готові, що треба дорогий ремонт, пристойна побутова техніка, і все це буде швидко засиратись, курочитись або крастись.

Ви що, не маєте 500 грн/доба, щоб переночувати раз в місяць в одноразовій добовій оренді??? Якщо хочете "зекономити", можете піти в нароТ, і дешево орендувати койко-місце у хостелі, поруч з доляреками)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 січ, 2021 08:50, всього редагувалось 9 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 07:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Кто не решил еще квартирный вопрос, лучше решите его сейчас, от греха подальше.

Прапор снова загоняет. :D Ну как-то уже агрументируйте, например каждому украинскому бомжу федрезерв перешлет по 50 куе (хотя маловато для захода на кржно), и они сразу ринутся на кржн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:20

  BIGor написав:
  Libo написав:Кто не решил еще квартирный вопрос, лучше решите его сейчас, от греха подальше.

Прапор снова загоняет. :D Ну как-то уже агрументируйте, например каждому украинскому бомжу федрезерв перешлет по 50 куе (хотя маловато для захода на кржно), и они сразу ринутся на кржн.

Советы из серии лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:48

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Да вас зачастую просто тонко тролят, т.к. спорить надоело, а вы никак не въедете, и продолжаете "ломится в открытую дверь". :oops:


Отсутствие аргументов - не тонкий троллинг, а дешевый слив. Как и у вас сейчас



Понимаю. Абыдна, столько слов впустую. Научиться понимать о чём пишут, гораздо труднее чем чужие статьи и графики приводить. Долярчики гораздо более благодарная аудитория, но уже и они с вами спорят. Может нужно что то в консерватории подкрутить.
п.с. Ответы на давние посты плохой признак: что, даже на праздники совсем не с кем поговорить?
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:54

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:
  drevlyanin написав:Да вас зачастую просто тонко тролят, т.к. спорить надоело, а вы никак не въедете, и продолжаете "ломится в открытую дверь". :oops:


Отсутствие аргументов - не тонкий троллинг, а дешевый слив. Как и у вас сейчас



Понимаю. Абыдна, столько слов впустую. Научиться понимать о чём пишут, гораздо труднее чем чужие статьи и графики приводить. Долярчики гораздо более благодарная аудитория, но уже и они с вами спорят. Может нужно что то в консерватории подкрутить.
п.с. Ответы на давние посты плохой признак: что, даже на праздники совсем не с кем поговорить?

долярчики тут "розважаються"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:31

  Frant написав:
  flyman написав:долярчики тут "розважаються"

А красноярський тролль - працює за зарплату. Хіба не видно?


Франт, у вас є докази що він з московії пише ?
Мене також тут в московського агента неодноразово записували.
Після того як порохоботи почали всіх незгодних московськими агентами обзивати, так дана мода пішла по форумах.
Або давайте докази або закривайте подібну практику. :evil:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:43

Якби ви знали паничі, як Кінконгівцю телефонують у ночі!!!))

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  vitaliian написав:Долярчик если жить хочется сейчас то брать вариант на который хватает денег, если денег не хватает а жить хочется сейчас, то ипотека ваше всьо. Или ждать окно возможностей (иногда продают варианты дешевле рынка).

Ага, я вже в ці казки перестав вірити, коли побачив, скільки мисливців-рил і не тільки їх - за цим полюють!
Як вже й не вірю, що можна якийсь класний варіант відхопити в банку(типу "віджата" за борги в когось квартира)
За цим всім давним-давно полюють, накшталт, Кінконгівці з їхніми "связями", а простим-пересічним, як завжди дістаються(і то в кращому випадку) тільки крихти з барського столу... :roll:
Життя - біль! © - як каже тут один персонаж :mrgreen:

Вы сами себе противоречите, если за такими вариантами охотятся значит они существуют и ничего не мешает вам тоже поохотиться за ними)

Ага, якщо "всьо уже украдено до нас" © - все вже розподілено/розприділяється між "своїми" - то нах їм ділитись вигідними кейсами з чужими?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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