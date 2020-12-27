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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6099610061016102>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Капец де6илы: https://bigkyiv.com.ua/na-sofiyivskij-b ... -stalosya/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:52

airmax78 Там взагалі сумна ситуація. Цей Огли забудував комплекс з асфальтованим внутрішнім двором вздовж Соборної. І не тільки "Сферу". Практично в кінці СофБорщагівки. Виїзд звідти - жах у будній день. Підвали регулярно топить талими водами, проблеми з гідроізоляцією. Був там неодноразово і придивлявся саме у 2017-2018.
Усі квартири з індивідуальним опаленням, тому й вийшли, бо холодно. У багатьох електроплити і новорічна картопля о 2 ночі була уже холодна.
Квартири з так собі ремонтом 42м2 продавали в районі 30куо у 2017 році. Тому вільнолюде там "сурові".
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:58

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Ага, я вже в ці казки перестав вірити, коли побачив, скільки мисливців-рил і не тільки їх - за цим полюють!
Як вже й не вірю, що можна якийсь класний варіант відхопити в банку(типу "віджата" за борги в когось квартира)
За цим всім давним-давно полюють, накшталт, Кінконгівці з їхніми "связями", а простим-пересічним, як завжди дістаються(і то в кращому випадку) тільки крихти з барського столу... :roll:
Життя - біль! © - як каже тут один персонаж :mrgreen:

Вы сами себе противоречите, если за такими вариантами охотятся значит они существуют и ничего не мешает вам тоже поохотиться за ними)

Ага, якщо "всьо уже украдено до нас" © - все вже розподілено/розприділяється між "своїми" - то нах їм ділитись вигідними кейсами з чужими?

мозги рил і перекупів заточені під примітивну схему, скажімо так "сліпі" щодо інших варіантів розвитку та заробітку.
І ти можеш бачити вигоду там, де вони не бачать "швидких грошей".
Ти ж не підняв лапки догори, все ж ведеш чахлий бізнес.
А тут розказуєш фігню.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:01

  stas_rst написав:airmax78 Там взагалі сумна ситуація. Цей Огли забудував комплекс з асфальтованим внутрішнім двором вздовж Соборної. І не тільки "Сферу". Практично в кінці СофБорщагівки. Виїзд звідти - жах у будній день. Підвали регулярно топить талими водами, проблеми з гідроізоляцією. Був там неодноразово і придивлявся саме у 2017-2018.
Усі квартири з індивідуальним опаленням, тому й вийшли, бо холодно. У багатьох електроплити і новорічна картопля о 2 ночі була уже холодна.
Квартири з так собі ремонтом 42м2 продавали в районі 30куо у 2017 році. Тому вільнолюде там "сурові".

УКО на СофБорщ.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:08

  stas_rst написав:airmax78 Там взагалі сумна ситуація. Цей Огли забудував комплекс з асфальтованим внутрішнім двором вздовж Соборної. І не тільки "Сферу". Практично в кінці СофБорщагівки. Виїзд звідти - жах у будній день. Підвали регулярно топить талими водами, проблеми з гідроізоляцією. Був там неодноразово і придивлявся саме у 2017-2018.
Усі квартири з індивідуальним опаленням, тому й вийшли, бо холодно. У багатьох електроплити і новорічна картопля о 2 ночі була уже холодна.
Квартири з так собі ремонтом 42м2 продавали в районі 30куо у 2017 році. Тому вільнолюде там "сурові".

Считаю что люди купившие в таком https://www.google.com/maps/@50.4016715 ... 000!8i4000 должны всю жизнь страдать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:І ти можеш бачити вигоду там, де вони не бачать "швидких грошей"

Так я ще помітив, що теоретики думають, що розтермінування від забудовника - це манна небесна, відносно іпотеки!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:14

  BIGor написав:Считаю что люди купившие в таком https://www.google.com/maps/@50.4016715 ... 000!8i4000 должны всю жизнь страдать.

саме про цей двір я і писав ... здається, Соборна 140а
із першої зими у підвалах Стікс з Церберами ... проблем там регулярно тільки додається ... найголовніша - трафік ранок/вечір. З Окружної - 45хв/година мінімум в районі 18-ї.
Тому після двох переглядів звалив звідти, про що ані разу не пожалкував, і буваю на вихідних тільки у Сільпо поруч ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:18

  flyman написав: УКО на СофБорщ.
хоча за 24,8 Куо З РЕМОНТОМ 42м2 - це краще, аніж споглядати з цоколя нижню білизну бучанок з настанням тепла :) З Новим Роком, земляче :)

ПС. До вищенаписаного - знайшов блокнот старий із цінами. Не 30Куо, а 24,8 з оформленням повним і ремонтом під заїзд.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:28

  BIGor написав:Считаю что люди купившие в таком https://www.google.com/maps/@50.4016715 ... 000!8i4000 должны всю жизнь страдать.

Ничего особо страшного не вижу, уж по любому лучше хрущевок или 25-этажных гетто на всяких Драгоманова-урловских.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:28

  stas_rst написав:
  flyman написав: УКО на СофБорщ.
хоча за 24,8 Куо З РЕМОНТОМ 42м2 - це краще, аніж споглядати з цоколя нижню білизну бучанок з настанням тепла :) З Новим Роком, земляче :)

ПС. До вищенаписаного - знайшов блокнот старий із цінами. Не 30Куо, а 24,8 з оформленням повним і ремонтом під заїзд.

Ого як там рванули ціни, зараз там майнове право на квартиру без ремонту з поставкою в 22 році - 22,6 куе.
BIGor
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