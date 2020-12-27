Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 Там взагалі сумна ситуація. Цей Огли забудував комплекс з асфальтованим внутрішнім двором вздовж Соборної. І не тільки "Сферу". Практично в кінці СофБорщагівки. Виїзд звідти - жах у будній день. Підвали регулярно топить талими водами, проблеми з гідроізоляцією. Був там неодноразово і придивлявся саме у 2017-2018. Усі квартири з індивідуальним опаленням, тому й вийшли, бо холодно. У багатьох електроплити і новорічна картопля о 2 ночі була уже холодна. Квартири з так собі ремонтом 42м2 продавали в районі 30куо у 2017 році. Тому вільнолюде там "сурові".
мозги рил і перекупів заточені під примітивну схему, скажімо так "сліпі" щодо інших варіантів розвитку та заробітку. І ти можеш бачити вигоду там, де вони не бачать "швидких грошей". Ти ж не підняв лапки догори, все ж ведеш чахлий бізнес. А тут розказуєш фігню.
stas_rst написав:airmax78 Там взагалі сумна ситуація. Цей Огли забудував комплекс з асфальтованим внутрішнім двором вздовж Соборної. І не тільки "Сферу". Практично в кінці СофБорщагівки. Виїзд звідти - жах у будній день. Підвали регулярно топить талими водами, проблеми з гідроізоляцією. Був там неодноразово і придивлявся саме у 2017-2018. Усі квартири з індивідуальним опаленням, тому й вийшли, бо холодно. У багатьох електроплити і новорічна картопля о 2 ночі була уже холодна. Квартири з так собі ремонтом 42м2 продавали в районі 30куо у 2017 році. Тому вільнолюде там "сурові".
stas_rst написав:airmax78 Там взагалі сумна ситуація. Цей Огли забудував комплекс з асфальтованим внутрішнім двором вздовж Соборної. І не тільки "Сферу". Практично в кінці СофБорщагівки. Виїзд звідти - жах у будній день. Підвали регулярно топить талими водами, проблеми з гідроізоляцією. Був там неодноразово і придивлявся саме у 2017-2018. Усі квартири з індивідуальним опаленням, тому й вийшли, бо холодно. У багатьох електроплити і новорічна картопля о 2 ночі була уже холодна. Квартири з так собі ремонтом 42м2 продавали в районі 30куо у 2017 році. Тому вільнолюде там "сурові".
саме про цей двір я і писав ... здається, Соборна 140а із першої зими у підвалах Стікс з Церберами ... проблем там регулярно тільки додається ... найголовніша - трафік ранок/вечір. З Окружної - 45хв/година мінімум в районі 18-ї. Тому після двох переглядів звалив звідти, про що ані разу не пожалкував, і буваю на вихідних тільки у Сільпо поруч ...
Ничего особо страшного не вижу, уж по любому лучше хрущевок или 25-этажных гетто на всяких Драгоманова-урловских. Проблемы с выездом сейчас почти по всем периферийным новостроям, нет плана развития города.
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