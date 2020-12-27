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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 12:31
unicdima написав:
Ничего особо страшного не вижу, уж по любому лучше хрущевок или 25-этажных гетто на всяких Драгоманова-урловских.
Проблемы с выездом сейчас почти по всем периферийным новостроям, нет плана развития города.
Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:34
rjkz написав: baraka написав:
выделил жирным подозрительное слово
если я правильно понимаю - это медиана хотелок.
Медиана сделок - ниже
Далеко не всегда.
Если Вы поинтересуетесь реверансами американского рилэстейта, то при растущем рынке, вполне нормально продать выше хотелки. А на падающем не продать вовсе. Это не повсеместное явление, но такое случается. Следует понимать, что в одно и то-же время в одной локации рынок может расти, а в другой падать.
Хотя, в одном Вы правы, листинг -это реклама. Но, в отличии от Украины, реальные суммы сделок - это открытая и легкодоступная информация.
ок, спс за корректировку
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:49
stas_rst написав:
саме про цей двір я і писав ... здається, Соборна 140а
із першої зими у підвалах Стікс з Церберами ... проблем там регулярно тільки додається ... найголовніша - трафік ранок/вечір. З Окружної - 45хв/година мінімум в районі 18-ї.
Тому після двох переглядів звалив звідти, про що ані разу не пожалкував, і буваю на вихідних тільки у Сільпо поруч ...
В части траффика, как я понял, вся Борщага +/- такая, вне зависимости как домики ставят: рядами, квадратами или гнездовым методом. На выезде из комплексов: адок.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:54
BIGor написав:
Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.
Это, конечно, разрыв шаблона. Загород, свежий воздух, много места и зелени... ой...
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Додано: Нед 03 січ, 2021 13:05
Долярчик написав: flyman написав:
І ти можеш бачити вигоду там, де вони не бачать "швидких грошей"
Так я ще помітив, що теоретики думають, що розтермінування від забудовника - це манна небесна, відносно іпотеки! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
я вже писав тобі, про росрочку від забудовника із прив"язкою до гривні та 1% що місяця.
тобто перший внесок 30% , а на решту 70% росрочка.
Купуєш у вересні 30%, розсрочка на 3 місяці: жовтень, листопад, грудень.
Наприклад береш за 300К, платиш перших 100К, а на решту 200К маєш 3%, тобто 212К оплачуєш рівними частинами 3 місяці. При чому, ще "депостовпчики під 18%" покривають % розсрочки.
А теоретик від іпотеки може нести чухню далі.
Довгі ОВДП від 11%, далі інтерес банка, страховка на життя, страховка на нерухомість, комісії банку, комісія оцінщику і т.д. В результаті реальна ефектривна ставка вище 15%.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 13:11
airmax78 написав: BIGor написав:
Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.
Это, конечно, разрыв шаблона. Загород, свежий воздух, много места и зелени... ой...
тому ШРТ рулить
до речі, пішла нова підписка у вайбері: у Ворзелі зараз 1к за 13куе, тре пропінгувати, може до ШРТ близько
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Додано: Нед 03 січ, 2021 13:15
BIGor написав:
зараз там майнове право на квартиру без ремонту з поставкою в 22 році - 22,6 куе.
Навіть близько не рекомендую підходити !!! хіба що одразу 10 квартир 1к під здачу по 5Кгрн. Розгрібають аж бігом. Подуріли. Страдать і плакать.
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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