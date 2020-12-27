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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6100610161026103>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:31

  unicdima написав:
  BIGor написав:Считаю что люди купившие в таком https://www.google.com/maps/@50.4016715 ... 000!8i4000 должны всю жизнь страдать.

Ничего особо страшного не вижу, уж по любому лучше хрущевок или 25-этажных гетто на всяких Драгоманова-урловских.
Проблемы с выездом сейчас почти по всем периферийным новостроям, нет плана развития города.

Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:34

  rjkz написав:
  baraka написав:выделил жирным подозрительное слово :)

если я правильно понимаю - это медиана хотелок.
Медиана сделок - ниже


Далеко не всегда.
Если Вы поинтересуетесь реверансами американского рилэстейта, то при растущем рынке, вполне нормально продать выше хотелки. А на падающем не продать вовсе. Это не повсеместное явление, но такое случается. Следует понимать, что в одно и то-же время в одной локации рынок может расти, а в другой падать.
Хотя, в одном Вы правы, листинг -это реклама. Но, в отличии от Украины, реальные суммы сделок - это открытая и легкодоступная информация.


ок, спс за корректировку
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:49

  stas_rst написав:
  BIGor написав:Считаю что люди купившие в таком https://www.google.com/maps/@50.4016715 ... 000!8i4000 должны всю жизнь страдать.

саме про цей двір я і писав ... здається, Соборна 140а
із першої зими у підвалах Стікс з Церберами ... проблем там регулярно тільки додається ... найголовніша - трафік ранок/вечір. З Окружної - 45хв/година мінімум в районі 18-ї.
Тому після двох переглядів звалив звідти, про що ані разу не пожалкував, і буваю на вихідних тільки у Сільпо поруч ...

В части траффика, как я понял, вся Борщага +/- такая, вне зависимости как домики ставят: рядами, квадратами или гнездовым методом. На выезде из комплексов: адок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:54

  BIGor написав:Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.

Это, конечно, разрыв шаблона. Загород, свежий воздух, много места и зелени... ой...
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:05

  Долярчик написав:
  flyman написав:І ти можеш бачити вигоду там, де вони не бачать "швидких грошей"

Так я ще помітив, що теоретики думають, що розтермінування від забудовника - це манна небесна, відносно іпотеки!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

я вже писав тобі, про росрочку від забудовника із прив"язкою до гривні та 1% що місяця.
тобто перший внесок 30% , а на решту 70% росрочка.
Купуєш у вересні 30%, розсрочка на 3 місяці: жовтень, листопад, грудень.
Наприклад береш за 300К, платиш перших 100К, а на решту 200К маєш 3%, тобто 212К оплачуєш рівними частинами 3 місяці. При чому, ще "депостовпчики під 18%" покривають % розсрочки.
А теоретик від іпотеки може нести чухню далі.
Довгі ОВДП від 11%, далі інтерес банка, страховка на життя, страховка на нерухомість, комісії банку, комісія оцінщику і т.д. В результаті реальна ефектривна ставка вище 15%.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:11

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.

Это, конечно, разрыв шаблона. Загород, свежий воздух, много места и зелени... ой...

тому ШРТ рулить
до речі, пішла нова підписка у вайбері: у Ворзелі зараз 1к за 13куе, тре пропінгувати, може до ШРТ близько
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:зараз там майнове право на квартиру без ремонту з поставкою в 22 році - 22,6 куе.

Навіть близько не рекомендую підходити !!! хіба що одразу 10 квартир 1к під здачу по 5Кгрн. Розгрібають аж бігом. Подуріли. Страдать і плакать.
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:24

  stas_rst написав:
  BIGor написав:зараз там майнове право на квартиру без ремонту з поставкою в 22 році - 22,6 куе.

Навіть близько не рекомендую підходити !!! хіба що одразу 10 квартир 1к під здачу по 5Кгрн. Розгрібають аж бігом. Подуріли. Страдать і плакать.

Ха-ха, бачу 2-хи з ремонтом в тому комплексі продають за 62-70 куе.:mrgreen: На кого вони розраховують?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:43

Спочатку Думаємо, тоді - Діємо, а тоді вже - Багатіємо! ©

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:І ти можеш бачити вигоду там, де вони не бачать "швидких грошей"

Так я ще помітив, що теоретики думають, що розтермінування від забудовника - це манна небесна, відносно іпотеки!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

я вже писав тобі, про росрочку від забудовника із прив"язкою до гривні та 1% що місяця.
тобто перший внесок 30% , а на решту 70% росрочка.
Купуєш у вересні 30%, розсрочка на 3 місяці: жовтень, листопад, грудень.
Наприклад береш за 300К, платиш перших 100К, а на решту 200К маєш 3%, тобто 212К оплачуєш рівними частинами 3 місяці. При чому, ще "депостовпчики під 18%" покривають % розсрочки.
А теоретик від іпотеки може нести чухню далі.
Довгі ОВДП від 11%, далі інтерес банка, страховка на життя, страховка на нерухомість, комісії банку, комісія оцінщику і т.д. В результаті реальна ефектривна ставка вище 15%.

1. Ти не тягни сюди сміттєвих забудовників з високим ризиком недобуду!
2. Ти не тягни сюди сумнівні кейси З МИНУЛОГО! А дивись в майбутнє, де на рік годі вище 9% ЧИСТИМИ знайти депо!

А іпотека, в майбутньому, буде ще доступнішою!
Навіть зараз, береш по ФІКСОВАНІЙ ставці на 3-5р. В ГРИВНІ і кайфуєш! :mrgreen:

п. с.
На гілці "Орендарі заплатять вам за ікру" :mrgreen: ми перевіримо через 1,5року, що і наскільки булр вигідніше:
1. Взяти смарта на котловані із здачею через 1,5р. за 450К?(що я і зробив)
2. Взяти в іпотеку на 20 років під 15% річних(ФІКСОВАНИХ на 3 роки) - 2 смарта на котловані із здачею через 1,5р по 450К кожен!
Загальна сума буде 900К - де 300К - перший внесок, а 600К - кредитні кошти!

От і порівняємо ці два кейси, спочатку через 1,5р. - тоді, через 2р, і ще через 3р.!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:23

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.

Это, конечно, разрыв шаблона. Загород, свежий воздух, много места и зелени... ой...


загород и свежий воздух - это дом у леса :) и желательно в новых массивах, где нет полоумных селян, сжигающих все и всегда
главное оружие рашистов - ложь
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