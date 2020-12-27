Долярчик написав:1. Ти не тягни сюди сміттєвих забудовників з високим ризиком недобуду!
2. Ти не тягни сюди сумнівні кейси З МИНУЛОГО! А дивись в майбутнє, де на рік годі вище 9% ЧИСТИМИ знайти депо!
А іпотека, в майбутньому, буде ще доступнішою!
Навіть зараз, береш по ФІКСОВАНІЙ ставці на 3-5р. В ГРИВНІ і кайфуєш!
п. с.
На гілці "Орендарі заплатять вам за ікру" ми перевіримо через 1,5року, що і наскільки булр вигідніше:
1. Взяти смарта на котловані із здачею через 1,5р. за 450К?(що я і зробив)
2. Взяти в іпотеку на 20 років під 15% річних(ФІКСОВАНИХ на 3 роки) - 2 смарта на котловані із здачею через 1,5р по 450К кожен!
Загальна сума буде 900К - де 300К - перший внесок, а 600К - кредитні кошти!
От і порівняємо ці два кейси, спочатку через 1,5р. - тоді, через 2р, і ще через 3р.!
ну да, РІЕЛ
ну да, іпотека дешева,
ну да за ікру, долярчик кайфує (не закусуючи)
Бухай далі.