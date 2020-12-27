RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6100610161026103

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:25

  Долярчик написав:1. Ти не тягни сюди сміттєвих забудовників з високим ризиком недобуду!
2. Ти не тягни сюди сумнівні кейси З МИНУЛОГО! А дивись в майбутнє, де на рік годі вище 9% ЧИСТИМИ знайти депо!

А іпотека, в майбутньому, буде ще доступнішою!
Навіть зараз, береш по ФІКСОВАНІЙ ставці на 3-5р. В ГРИВНІ і кайфуєш! :mrgreen:

п. с.
На гілці "Орендарі заплатять вам за ікру" :mrgreen: ми перевіримо через 1,5року, що і наскільки булр вигідніше:
1. Взяти смарта на котловані із здачею через 1,5р. за 450К?(що я і зробив)
2. Взяти в іпотеку на 20 років під 15% річних(ФІКСОВАНИХ на 3 роки) - 2 смарта на котловані із здачею через 1,5р по 450К кожен!
Загальна сума буде 900К - де 300К - перший внесок, а 600К - кредитні кошти!

От і порівняємо ці два кейси, спочатку через 1,5р. - тоді, через 2р, і ще через 3р.!

ну да, РІЕЛ
ну да, іпотека дешева,
ну да за ікру, долярчик кайфує (не закусуючи)

Бухай далі.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22918
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:РІЕЛ

В них - хвороба затягувати будівництво, але ж здають ЗАВЖДИ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9408
З нами з: 19.10.15
Подякував: 562 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6100610161026103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3328027
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 233036
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20560
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92118)
03.01.2021 14:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.