Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:1. Ти не тягни сюди сміттєвих забудовників з високим ризиком недобуду! 2. Ти не тягни сюди сумнівні кейси З МИНУЛОГО! А дивись в майбутнє, де на рік годі вище 9% ЧИСТИМИ знайти депо!
А іпотека, в майбутньому, буде ще доступнішою! Навіть зараз, береш по ФІКСОВАНІЙ ставці на 3-5р. В ГРИВНІ і кайфуєш!
п. с. На гілці "Орендарі заплатять вам за ікру" ми перевіримо через 1,5року, що і наскільки булр вигідніше: 1. Взяти смарта на котловані із здачею через 1,5р. за 450К?(що я і зробив) 2. Взяти в іпотеку на 20 років під 15% річних(ФІКСОВАНИХ на 3 роки) - 2 смарта на котловані із здачею через 1,5р по 450К кожен! Загальна сума буде 900К - де 300К - перший внесок, а 600К - кредитні кошти!
От і порівняємо ці два кейси, спочатку через 1,5р. - тоді, через 2р, і ще через 3р.!
ну да, РІЕЛ ну да, іпотека дешева, ну да за ікру, долярчик кайфує (не закусуючи)
BIGor написав:Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.
Это, конечно, разрыв шаблона. Загород, свежий воздух, много места и зелени... ой...
тому ШРТ рулить до речі, пішла нова підписка у вайбері: у Ворзелі зараз 1к за 13куе, тре пропінгувати, може до ШРТ близько
BIGor написав:Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.
Это, конечно, разрыв шаблона. Загород, свежий воздух, много места и зелени... ой...
загород и свежий воздух - это дом у леса и желательно в новых массивах, где нет полоумных селян, сжигающих все и всегда
Это отдельный бонус тем, кто бежит из "загазованного центра в экологически чистый пригород".
flyman написав:я вже писав тобі, про росрочку від забудовника із прив"язкою до гривні та 1% що місяця. тобто перший внесок 30% , а на решту 70% росрочка. Купуєш у вересні 30%, розсрочка на 3 місяці: жовтень, листопад, грудень. Наприклад береш за 300К, платиш перших 100К, а на решту 200К маєш 3%, тобто 212К оплачуєш рівними частинами 3 місяці. При чому, ще "депостовпчики під 18%" покривають % розсрочки. А теоретик від іпотеки може нести чухню далі. Довгі ОВДП від 11%, далі інтерес банка, страховка на життя, страховка на нерухомість, комісії банку, комісія оцінщику і т.д. В результаті реальна ефектривна ставка вище 15%.
Я б Вашу формулу допрацював би, бо при оплаті за бетон забудовнику можна спокійно мацяти 1,5-5% кешбеку (тому ефективна ставка 16,5%-20%).