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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6100610161026103

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:25

  Долярчик написав:1. Ти не тягни сюди сміттєвих забудовників з високим ризиком недобуду!
2. Ти не тягни сюди сумнівні кейси З МИНУЛОГО! А дивись в майбутнє, де на рік годі вище 9% ЧИСТИМИ знайти депо!

А іпотека, в майбутньому, буде ще доступнішою!
Навіть зараз, береш по ФІКСОВАНІЙ ставці на 3-5р. В ГРИВНІ і кайфуєш! :mrgreen:

п. с.
На гілці "Орендарі заплатять вам за ікру" :mrgreen: ми перевіримо через 1,5року, що і наскільки булр вигідніше:
1. Взяти смарта на котловані із здачею через 1,5р. за 450К?(що я і зробив)
2. Взяти в іпотеку на 20 років під 15% річних(ФІКСОВАНИХ на 3 роки) - 2 смарта на котловані із здачею через 1,5р по 450К кожен!
Загальна сума буде 900К - де 300К - перший внесок, а 600К - кредитні кошти!

От і порівняємо ці два кейси, спочатку через 1,5р. - тоді, через 2р, і ще через 3р.!

ну да, РІЕЛ
ну да, іпотека дешева,
ну да за ікру, долярчик кайфує (не закусуючи)

Бухай далі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:РІЕЛ

В них - хвороба затягувати будівництво, але ж здають ЗАВЖДИ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:00

  Долярчик написав:
  flyman написав:РІЕЛ

В них - хвороба затягувати будівництво, але ж здають ЗАВЖДИ!


Долярчик написав:
1. Ти не тягни сюди сміттєвих забудовників з високим ризиком недобуду!

--
кого я тягнув?
давай зсилки

це ти з свіє ріелом скачеш по різним темам на фінанс та спамиш папріколу
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:01

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.

Это, конечно, разрыв шаблона. Загород, свежий воздух, много места и зелени... ой...

тому ШРТ рулить
до речі, пішла нова підписка у вайбері: у Ворзелі зараз 1к за 13куе, тре пропінгувати, може до ШРТ близько

11400 с ремонтом https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... IQDlo.html
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:20

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.

Это, конечно, разрыв шаблона. Загород, свежий воздух, много места и зелени... ой...


загород и свежий воздух - это дом у леса :) и желательно в новых массивах, где нет полоумных селян, сжигающих все и всегда

Это отдельный бонус тем, кто бежит из "загазованного центра в экологически чистый пригород".
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:21

  flyman написав:я вже писав тобі, про росрочку від забудовника із прив"язкою до гривні та 1% що місяця.
тобто перший внесок 30% , а на решту 70% росрочка.
Купуєш у вересні 30%, розсрочка на 3 місяці: жовтень, листопад, грудень.
Наприклад береш за 300К, платиш перших 100К, а на решту 200К маєш 3%, тобто 212К оплачуєш рівними частинами 3 місяці. При чому, ще "депостовпчики під 18%" покривають % розсрочки.
А теоретик від іпотеки може нести чухню далі.
Довгі ОВДП від 11%, далі інтерес банка, страховка на життя, страховка на нерухомість, комісії банку, комісія оцінщику і т.д. В результаті реальна ефектривна ставка вище 15%.


Я б Вашу формулу допрацював би, бо при оплаті за бетон забудовнику можна спокійно мацяти 1,5-5% кешбеку (тому ефективна ставка 16,5%-20%).
Отримай бонус за карту/депо:
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:28

jay2004 покажите мне забудовника, который через терминал с карты оплату принимает. Надо быть полным идиотом для этого.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:34

  trololo написав:загород и свежий воздух - это дом у леса :) и желательно в новых массивах, где нет полоумных селян, сжигающих все и всегда

Локация новых массивов как правило не очень.
Дом для круглогодичного проживания это одно, дача совсем иное.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:51

  Vlad442 написав:Близкие друзья будут ходить туда каждый день, стирать белье, убирать, выгребать из-под дивана шприцы и презервативы? Вы бы согласились, если бы вам такое по дружбе предложили?

В домах с модными МОПами по большей части нюхают и глотают.
Шприцы это советские дома на массивах.
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