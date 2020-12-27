Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:я вже писав тобі, про росрочку від забудовника із прив"язкою до гривні та 1% що місяця. тобто перший внесок 30% , а на решту 70% росрочка. Купуєш у вересні 30%, розсрочка на 3 місяці: жовтень, листопад, грудень. Наприклад береш за 300К, платиш перших 100К, а на решту 200К маєш 3%, тобто 212К оплачуєш рівними частинами 3 місяці. При чому, ще "депостовпчики під 18%" покривають % розсрочки. А теоретик від іпотеки може нести чухню далі. Довгі ОВДП від 11%, далі інтерес банка, страховка на життя, страховка на нерухомість, комісії банку, комісія оцінщику і т.д. В результаті реальна ефектривна ставка вище 15%.
Я б Вашу формулу допрацював би, бо при оплаті за бетон забудовнику можна спокійно мацяти 1,5-5% кешбеку (тому ефективна ставка 16,5%-20%).
я читав в байках, тільки забув що за банка і наскільки в курсі, кешбек з кредитки (гроші позичені, чи свої?)
airmax78 написав:jay2004 покажите мне забудовника, который через терминал с карты оплату принимает. Надо быть полным идиотом для этого.
А тут - стоп! стоп! стоп! Давайте більше цю тему розжуєм!
От мені забудовник дав реквізити і порадив три "своїх" банки, але сказали, що я можу ДЕ ХОЧУ, І ЯК ХОЧУ оплатити за квартиру! Навіть, кількома траншами/частинами, але на протязі трьох робочих днів!
Тож, що мені заваджало оплатити з кредитки а-банки, перед тим поповнивши її на певну суму? Просто ця кредитка дає кешбек на вибрані категорії То от може є якісь кредитки інших банків, які дають кешбек на все, або зробити якісь "певні маніпуляції", на які натякає Джей2004?
В альфі для ВІП клієнтів є такий кешбек. У цьому місяці 20%
Долярчик, півтора Фонда, з ремонтом і меблями, заселяєш арендаторів по ціні оренди в районі Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу Навіть в заставу банку потім можна здати під іпотеку.
flyman написав:Долярчик, півтора Фонда, з ремонтом і меблями, заселяєш арендаторів по ціні оренди в районі Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу Навіть в заставу банку потім можна здати під іпотеку.
Аренда в ворзеле 3500-4500
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
flyman написав:Долярчик, півтора Фонда, з ремонтом і меблями, заселяєш арендаторів по ціні оренди в районі Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу Навіть в заставу банку потім можна здати під іпотеку.
Аренда в ворзеле 3500-4500
Ціна повноцінного житла. А напівпідвал? 1500-2000? Доляреки не люблять жити в підвалах. То територія сільських "програмістів"
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 січ, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
flyman написав:Долярчик, півтора Фонда, з ремонтом і меблями, заселяєш арендаторів по ціні оренди в районі Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу Навіть в заставу банку потім можна здати під іпотеку.
Аренда в ворзеле 3500-4500
10% доходності, готовий бізнес із пасивним доходом. а потім ще докупиш