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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6102610361046105>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:16

  jay2004 написав:
  flyman написав:я вже писав тобі, про росрочку від забудовника із прив"язкою до гривні та 1% що місяця.
тобто перший внесок 30% , а на решту 70% росрочка.
Купуєш у вересні 30%, розсрочка на 3 місяці: жовтень, листопад, грудень.
Наприклад береш за 300К, платиш перших 100К, а на решту 200К маєш 3%, тобто 212К оплачуєш рівними частинами 3 місяці. При чому, ще "депостовпчики під 18%" покривають % розсрочки.
А теоретик від іпотеки може нести чухню далі.
Довгі ОВДП від 11%, далі інтерес банка, страховка на життя, страховка на нерухомість, комісії банку, комісія оцінщику і т.д. В результаті реальна ефектривна ставка вище 15%.


Я б Вашу формулу допрацював би, бо при оплаті за бетон забудовнику можна спокійно мацяти 1,5-5% кешбеку (тому ефективна ставка 16,5%-20%).

я читав в байках, тільки забув що за банка
і наскільки в курсі, кешбек з кредитки (гроші позичені, чи свої?)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:20

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:jay2004 покажите мне забудовника, который через терминал с карты оплату принимает. Надо быть полным идиотом для этого.

А тут - стоп! стоп! стоп!
Давайте більше цю тему розжуєм!

От мені забудовник дав реквізити і порадив три "своїх" банки, але сказали, що я можу ДЕ ХОЧУ, І ЯК ХОЧУ оплатити за квартиру!
Навіть, кількома траншами/частинами, але на протязі трьох робочих днів!

Тож, що мені заваджало оплатити з кредитки а-банки, перед тим поповнивши її на певну суму?
Просто ця кредитка дає кешбек на вибрані категорії :)
То от може є якісь кредитки інших банків, які дають кешбек на все, або зробити якісь "певні маніпуляції", на які натякає Джей2004? ;)



В альфі для ВІП клієнтів є такий кешбек. У цьому місяці 20%

А Ти шо платив і без кешбеку? :-) оце попадос...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:37

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Это, конечно, разрыв шаблона. Загород, свежий воздух, много места и зелени... ой...

тому ШРТ рулить
до речі, пішла нова підписка у вайбері: у Ворзелі зараз 1к за 13куе, тре пропінгувати, може до ШРТ близько

11400 с ремонтом https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... IQDlo.html

Долярчик, півтора Фонда, з ремонтом і меблями, заселяєш арендаторів по ціні оренди в районі Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу
Навіть в заставу банку потім можна здати під іпотеку.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:42

  flyman написав:Долярчик, півтора Фонда, з ремонтом і меблями, заселяєш арендаторів по ціні оренди в районі Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу
Навіть в заставу банку потім можна здати під іпотеку.

Аренда в ворзеле 3500-4500
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:В альфі

Банк - г.амно!
Г.амно - цей банк!
Щей русЬкою свинею від нього тхне!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:44

flyman
3000 там аренда вместе с коммунальными?
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:44

  vitaliian написав:
  flyman написав:Долярчик, півтора Фонда, з ремонтом і меблями, заселяєш арендаторів по ціні оренди в районі Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу
Навіть в заставу банку потім можна здати під іпотеку.

Аренда в ворзеле 3500-4500

Ціна повноцінного житла.
А напівпідвал? 1500-2000?
Доляреки не люблять жити в підвалах. То територія сільських "програмістів"
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 січ, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:45

  Долярчик написав:
  Первый написав:В альфі

Банк - г.амно!
Г.амно - цей банк!
Щей русЬкою свинею від нього тхне!

Михаи́л Мара́тович Фри́дман — российский предприниматель, миллиардер.
Дата и место рождения: 21 апреля 1964 г., г. Львов
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:46

  Долярчик написав:
  Первый написав:В альфі

Банк - г.амно!
Г.амно - цей банк!
Щей русЬкою свинею від нього тхне!


А ти чого думаєш такий кешбек дає при оплаті квартири? Купляють щирих українців.
Ну таке. Не хочеш 200 тис грн кешбеку при оплаті 1 млн через Альфу? Як знаєш:-) ходи голодним.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:47

  vitaliian написав:
  flyman написав:Долярчик, півтора Фонда, з ремонтом і меблями, заселяєш арендаторів по ціні оренди в районі Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу
Навіть в заставу банку потім можна здати під іпотеку.

Аренда в ворзеле 3500-4500

10% доходності, готовий бізнес із пасивним доходом.
а потім ще докупиш
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