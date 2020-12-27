И прислугой)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:47
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:48
там була історія,
долярчик попікнічкував на депостовпчиках, гришу забрав, а рахунок і карту не закрив,
а потім банчик нажухав хитровимаханого
Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 січ, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Через 2р, коли Ріел добудує мого смарта і я зроблю в ньому ремонт - то орендарі будуть в черзі стояти до мене, щоб лиш за 7-8тис/міс я їм віддав в оренду!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:50
вилами по воді то все писане,
а тут реальний кешфлоу
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:50
Простаків треба стригти і брити.
Щоб розумнішали.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:52
Черговий звіздьож від доляреків.
Оренда смарт квартири в Єпенях Львова - не більше 2000-2500 грн. І черги не буде, навпаки
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 січ, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Прапор/патріотизм/земля/душа справжнього українця - НЕ ПРОДАЄТЬСЯ НІ ЗА ЖОДНІ ГРОШІ!!!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:53
Один мой знакомый купил недострой, потом платил за лифт, за территорию, за крышу, за коммуникации. А в альфе у меня счет с 2012 года, если не открывать кредитного лимита то в минус дебетовые счета больше чем на 50 грн они не вгоняют, даже если не выполнять их условия. Единственный минус пока не погасишь нового счета не откроешь и новую карту не активируешь.
Зачем тогда ездить батрачить на поляков? Нет тут надо определиться трусы или крестик.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 січ, 2021 17:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:55
"Патріотів", які голосували за зелену плісняву- слід позбавляти укро- громадянства
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:59
За такие деньги можно снять скромную квартиру на оболони или трешку на трое. Львов новое экономическое чудо? Чую как столица перемещается в нью васюки.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
|