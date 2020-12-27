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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6103610461056106>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:47

  барабашов написав:flyman
3000 там аренда вместе с коммунальными?

И прислугой)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:48

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  Первый написав:В альфі

Банк - г.амно!
Г.амно - цей банк!
Щей русЬкою свинею від нього тхне!

Михаи́л Мара́тович Фри́дман — российский предприниматель, миллиардер.
Дата и место рождения: 21 апреля 1964 г., г. Львов

там була історія,
долярчик попікнічкував на депостовпчиках, гришу забрав, а рахунок і карту не закрив,
а потім банчик нажухав хитровимаханого
Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 січ, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу

Через 2р, коли Ріел добудує мого смарта і я зроблю в ньому ремонт - то орендарі будуть в черзі стояти до мене, щоб лиш за 7-8тис/міс я їм віддав в оренду!
:mrgreen: :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:50

  Долярчик написав:
  flyman написав:Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу

Через 2р, коли Ріел добудує мого смарта і я зроблю в ньому ремонт - то орендарі будуть в черзі стояти до мене, щоб лиш за 7-8тис/міс я їм віддав в оренду!
:mrgreen: :lol:

вилами по воді то все писане,
а тут реальний кешфлоу
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:50

  flyman написав:там була історія,
долярчик попікнічкував, гришу забрав, а рахунок і карту не закрив,
а потім банчик нажухав хитровимаханого
/

Простаків треба стригти і брити.
Щоб розумнішали.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:52

  Долярчик написав:
  flyman написав:Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу

Через 2р, коли Ріел добудує мого смарта і я зроблю в ньому ремонт - то орендарі будуть в черзі стояти до мене, щоб лиш за 7-8тис/міс я їм віддав в оренду!
:mrgreen: :lol:


Черговий звіздьож від доляреків.
Оренда смарт квартири в Єпенях Львова - не більше 2000-2500 грн. І черги не буде, навпаки
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 січ, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Купляють щирих українців

Прапор/патріотизм/земля/душа справжнього українця - НЕ ПРОДАЄТЬСЯ НІ ЗА ЖОДНІ ГРОШІ!!!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:53

  flyman написав:там була історія,
долярчик попікнічкував на депостовпчиках, гришу забрав, а рахунок і карту не закрив,
а потім банчик нажухав хитровимаханого

Один мой знакомый купил недострой, потом платил за лифт, за территорию, за крышу, за коммуникации. А в альфе у меня счет с 2012 года, если не открывать кредитного лимита то в минус дебетовые счета больше чем на 50 грн они не вгоняют, даже если не выполнять их условия. Единственный минус пока не погасишь нового счета не откроешь и новую карту не активируешь.
  Долярчик написав:
  Первый написав:Купляють щирих українців

Прапор/патріотизм/земля/душа справжнього українця - НЕ ПРОДАЄТЬСЯ НІ ЗА ЖОДНІ ГРОШІ!!!!!

Зачем тогда ездить батрачить на поляков? Нет тут надо определиться трусы или крестик.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 січ, 2021 17:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:55

  Долярчик написав:
  Первый написав:Купляють щирих українців

Прапор/патріотизм/земля/душа справжнього українця - НЕ ПРОДАЄТЬСЯ НІ ЗА ЖОДНІ ГРОШІ!!!!!


"Патріотів", які голосували за зелену плісняву- слід позбавляти укро- громадянства
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:59

  Долярчик написав:
  flyman написав:Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу

Через 2р, коли Ріел добудує мого смарта і я зроблю в ньому ремонт - то орендарі будуть в черзі стояти до мене, щоб лиш за 7-8тис/міс я їм віддав в оренду!
:mrgreen: :lol:

За такие деньги можно снять скромную квартиру на оболони или трешку на трое. Львов новое экономическое чудо? Чую как столица перемещается в нью васюки.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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