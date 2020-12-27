Додано: Нед 03 січ, 2021 18:22

Долярчик а я ещё хотел отель для собак предложить. 70 собак по 80 грн с носа в сутки... питание шведский стол.

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$