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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6103610461056106

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:00

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:Ріела за 3000 грн (а може і 5000 грн) і маєш 1й квадрант Кусакі кешфлоу

Через 2р, коли Ріел добудує мого смарта і я зроблю в ньому ремонт - то орендарі будуть в черзі стояти до мене, щоб лиш за 7-8тис/міс я їм віддав в оренду!
:mrgreen: :lol:

За такие деньги можно снять скромную квартиру на оболони или трешку на трое. Львов новое экономическое чудо? Чую как столица перемещается в нью васюки.

Може і здаватиме, тільки курс UAH USD буде ПА50
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:06

  flyman написав:Може і здаватиме, тільки курс UAH USD буде ПА50

Можно 6 кроватей 2х этажных поставить и сдавать по 600 грн/койка
https://www.olx.ua/obyavlenie/krutoy-vi ... K67Hv.html
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коротше, на сьогодні моя фантазія потролити вас усіх разом - закінчилась! :D
Далі, якось самі себе... розважайте ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:22

Долярчик а я ещё хотел отель для собак предложить. 70 собак по 80 грн с носа в сутки... питание шведский стол.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:35

https://ewitranslate.livejournal.com/15 ... tml#cutid1
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:10

  UA написав:https://ewitranslate.livejournal.com/1560073.html#cutid1

ну от ясно, чому нема інфляції в США, і куди ділися "надруковані нікомунепотрібні"
підуть % по трежерям вверх, РН в США здується.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:27

  flyman написав:
  UA написав:https://ewitranslate.livejournal.com/1560073.html#cutid1

ну от ясно, чому нема інфляції в США, і куди ділися "надруковані нікомунепотрібні"
підуть % по трежерям вверх, РН в США здується.


І не тіко РН, а і акції. Але Пауел обіцяв щось біля 3 років низьких ставок. Так що і не знаю що робити - куди піти, куди податься з інвестуванням.
Bober
 
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