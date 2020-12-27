vitaliian написав:
За такие деньги можно снять скромную квартиру на оболони или трешку на трое. Львов новое экономическое чудо? Чую как столица перемещается в нью васюки.
Може і здаватиме, тільки курс UAH USD буде ПА50
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:00
Може і здаватиме, тільки курс UAH USD буде ПА50
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:06
Можно 6 кроватей 2х этажных поставить и сдавать по 600 грн/койка
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Коротше, на сьогодні моя фантазія потролити вас усіх разом - закінчилась!
Далі, якось самі себе... розважайте
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:22
Долярчик а я ещё хотел отель для собак предложить. 70 собак по 80 грн с носа в сутки... питание шведский стол.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:35
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:10
ну от ясно, чому нема інфляції в США, і куди ділися "надруковані нікомунепотрібні"
підуть % по трежерям вверх, РН в США здується.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:27
І не тіко РН, а і акції. Але Пауел обіцяв щось біля 3 років низьких ставок. Так що і не знаю що робити - куди піти, куди податься з інвестуванням.
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:39
Можна вкластись в турецьку курортну нерухомість. На одному з форумів - бригада ріелторів вдень і вночі рекламує сей сегмент ринку
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:42
Как вам сказать.
Если вы должны банкам все что возможно!? заработаете в ближайшие 10 лет, от вас можно ждать увеличения спроса на товары и услуги?
Вы предрасположены наращивать расходы за счет увеличения своего долга?
Смотрите совокупный мировой долг. Смотрите мировой госдолг. Смотрите долг корпораций. Смотрите доли домохозяйств в ведущих экономиках мира.
Какая инфляция? Тот кто в 2021 году просто не имеет долгов, может уже считаться богатым.
Для инфляции нужно ещё в разы увеличить баланс ФРС.
Востаннє редагувалось UA в Нед 03 січ, 2021 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:45
Поздравляю всех с наступившим 2021 годом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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