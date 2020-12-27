Возможно, я Вас очень озадачу, но на дворе уже вечер третьего января
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:02
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Перспективні забудови КРЖН:
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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