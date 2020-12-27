Возможно, я Вас очень озадачу, но на дворе уже вечер третьего января
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:02
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Перспективні забудови КРЖН:
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:28
ЧС, промка и ипеня...
грустно .ля...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:30
Хорошая статья. Начал вчера читать на zerohedge. Закончил только что. По большей части можно согласиться. Кроме, пожалуй, ставки ФРС. Ее вряд ли будут поднимать в ближайшее время, да это и необязательно, чтобы РН, фонда и все остальное полетели вниз - достаточно сократить выкуп казначейских долгов. Мотивации рушить цены на активы у ФРС, конечно же, нет, а вот причины - есть. Эмиссионная инфляция подбирается уже к коммодам. Следующими будут базовая и потребительская, чего бюрократы не допустят. Кормить папуасии за счет американского брата в условиях падения доходов бизнеса и населения внутри страны никто не будет
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 січ, 2021 21:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:31
буде як в Японії
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:33
Для простих людей - те, що треба!
Пінопластові 25-поверхові "чєловєйніки" на Житомирській дорозі, на ДВРЗ, біля Одеської траси. Доляреки - рулять!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:38
Цікаво, що на це скаже Макс?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:48
Воздух там будет почище чем у хрущевок в черте города, хоть и с деревьями. Эти машины утром уехали и всё, локация такая, что ветер продует очень быстро, а в городе весь день загазованность.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:55
Ещё можно пойму днепра плавучими домами застроить, отель на воде есть почему бы высотки по тому же принципу не строить? Пенопласт не тонет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:01
Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.
|