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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6105610661076108>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:02

  Investor_K написав:Поздравляю всех с наступившим 2021 годом!

Возможно, я Вас очень озадачу, но на дворе уже вечер третьего января
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Перспективні забудови КРЖН:
https://youtu.be/bbvu8sIYWNQ
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:28

  remark написав:Перспективні забудови КРЖН:
https://youtu.be/bbvu8sIYWNQ

ЧС, промка и ипеня...
грустно .ля...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:30

  UA написав:https://ewitranslate.livejournal.com/1560073.html#cutid1


Хорошая статья. Начал вчера читать на zerohedge. Закончил только что. По большей части можно согласиться. Кроме, пожалуй, ставки ФРС. Ее вряд ли будут поднимать в ближайшее время, да это и необязательно, чтобы РН, фонда и все остальное полетели вниз - достаточно сократить выкуп казначейских долгов. Мотивации рушить цены на активы у ФРС, конечно же, нет, а вот причины - есть. Эмиссионная инфляция подбирается уже к коммодам. Следующими будут базовая и потребительская, чего бюрократы не допустят. Кормить папуасии за счет американского брата в условиях падения доходов бизнеса и населения внутри страны никто не будет
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 січ, 2021 21:34, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:31

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:https://ewitranslate.livejournal.com/1560073.html#cutid1

ну от ясно, чому нема інфляції в США, і куди ділися "надруковані нікомунепотрібні"
підуть % по трежерям вверх, РН в США здується.

Как вам сказать.
Если вы должны банкам все что возможно!? заработаете в ближайшие 10 лет, от вас можно ждать увеличения спроса на товары и услуги?
Вы предрасположены наращивать расходы за счет увеличения своего долга?

Смотрите совокупный мировой долг. Смотрите мировой госдолг. Смотрите долг корпораций. Смотрите доли домохозяйств в ведущих экономиках мира.
Какая инфляция? Тот кто в 2021 году просто не имеет долгов, может уже считаться богатым.
Для инфляции нужно ещё в разы увеличить баланс ФРС.

буде як в Японії
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:33

  Прохожий написав:
  remark написав:Перспективні забудови КРЖН:
https://youtu.be/bbvu8sIYWNQ

ЧС, промка и ипеня...
грустно .ля...

Для простих людей - те, що треба!
Пінопластові 25-поверхові "чєловєйніки" на Житомирській дорозі, на ДВРЗ, біля Одеської траси. Доляреки - рулять!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:38

Цікаво, що на це скаже Макс?

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:48

  BIGor написав:
  unicdima написав:Ничего особо страшного не вижу, уж по любому лучше хрущевок или 25-этажных гетто на всяких Драгоманова-урловских.
Проблемы с выездом сейчас почти по всем периферийным новостроям, нет плана развития города.

Жить на загазованной парковке - такое себе удовольствие, до первого лечения по онкологии наверное, даже во дворах хрущей есть какие-то деревья в основном. Ну это конечно мое субїективное мнение, тысячи мух не могут ошибаться.

Воздух там будет почище чем у хрущевок в черте города, хоть и с деревьями. Эти машины утром уехали и всё, локация такая, что ветер продует очень быстро, а в городе весь день загазованность.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:55

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  remark написав:Перспективні забудови КРЖН:
https://youtu.be/bbvu8sIYWNQ

ЧС, промка и ипеня...
грустно .ля...

Для простих людей - те, що треба!
Пінопластові 25-поверхові "чєловєйніки" на Житомирській дорозі, на ДВРЗ, біля Одеської траси. Доляреки - рулять!

Ещё можно пойму днепра плавучими домами застроить, отель на воде есть почему бы высотки по тому же принципу не строить? Пенопласт не тонет.
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минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:01

Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.
Striker
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