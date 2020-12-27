|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:08
Striker написав:
этом году не будет рискованно продавать?
Продавати свою прєлесць - завжди ризикованно!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21766
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1277 раз.
- Подякували: 2243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:18
Frant написав:
Продавати свою прєлесць - завжди ризикованно!
Ну, варіантів немає, тварини зверху не розуміють нормальної мови, але збоку живуть такі ж самі, просто менше бісять. Останні півроку стали ненавидіти людей, хочеться свій будинок. Ночували у батьків пару днів - це просто благодать, жодного звуку, спиш як убитий після квартири.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1362
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:24
Striker написав:
Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.
В эти годы отлично продавать и покупать, цены топчуться на месте практически и нет предпосылок для движения в обе стороны
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:28
Striker написав: Frant написав:
Продавати свою прєлесць - завжди ризикованно!
Ну, варіантів немає, тварини зверху не розуміють нормальної мови, але збоку живуть такі ж самі, просто менше бісять. Останні півроку стали ненавидіти людей, хочеться свій будинок. Ночували у батьків пару днів - це просто благодать, жодного звуку, спиш як убитий після квартири.
Полностью согласен, на карантине жили в частном доме, в квартиру возвращались с грустью и тоской, даже не смотря на более-менее приличных соседей по этажу и парадном в целом.
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:29
Striker написав:
Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.
А где Вы в Днепре живете и куда к родителям планируете временно переехать?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1937
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов
, akurt
, Sidus
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|