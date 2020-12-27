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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6104610561066107>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:45

Поздравляю всех с наступившим 2021 годом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:02

  Investor_K написав:Поздравляю всех с наступившим 2021 годом!

Возможно, я Вас очень озадачу, но на дворе уже вечер третьего января
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Перспективні забудови КРЖН:
https://youtu.be/bbvu8sIYWNQ
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:28

  remark написав:Перспективні забудови КРЖН:
https://youtu.be/bbvu8sIYWNQ

ЧС, промка и ипеня...
грустно .ля...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:30

  UA написав:https://ewitranslate.livejournal.com/1560073.html#cutid1


Хорошая статья. Начал вчера читать на zerohedge. Закончил только что. По большей части можно согласиться. Кроме, пожалуй, ставки ФРС. Ее вряд ли будут поднимать в ближайшее время, да это и необязательно, чтобы РН, фонда и все остальное полетели вниз - достаточно сократить выкуп казначейских долгов. Мотивации рушить цены на активы у ФРС, конечно же, нет, а вот причины - есть. Эмиссионная инфляция подбирается уже к коммодам. Следующими будут базовая и потребительская, чего бюрократы не допустят. Кормить папуасии за счет американского брата в условиях падения доходов бизнеса и населения внутри страны никто не будет
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 03 січ, 2021 21:34, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:01

Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:08

Re: Когда

  Striker написав:этом году не будет рискованно продавать?

Продавати свою прєлесць - завжди ризикованно!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:18

  Frant написав:Продавати свою прєлесць - завжди ризикованно!

Ну, варіантів немає, тварини зверху не розуміють нормальної мови, але збоку живуть такі ж самі, просто менше бісять. Останні півроку стали ненавидіти людей, хочеться свій будинок. Ночували у батьків пару днів - це просто благодать, жодного звуку, спиш як убитий після квартири.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:24

  Striker написав:Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.

В эти годы отлично продавать и покупать, цены топчуться на месте практически и нет предпосылок для движения в обе стороны
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:28

  Striker написав:
  Frant написав:Продавати свою прєлесць - завжди ризикованно!

Ну, варіантів немає, тварини зверху не розуміють нормальної мови, але збоку живуть такі ж самі, просто менше бісять. Останні півроку стали ненавидіти людей, хочеться свій будинок. Ночували у батьків пару днів - це просто благодать, жодного звуку, спиш як убитий після квартири.


Полностью согласен, на карантине жили в частном доме, в квартиру возвращались с грустью и тоской, даже не смотря на более-менее приличных соседей по этажу и парадном в целом.
Sidus
 
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