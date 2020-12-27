Додано: Нед 03 січ, 2021 23:32

zРадио

Если застройщики мало будут строить по новым(плюс сколько % от цены рядом недавно построенного нового жилья?) ценам и будут падать пирамиды УкрБудов и прочих УКОстроев, ещё сокращая выбор новостроек, и будут выбывать варианты вторички по адекватной цене по той причине,что ее тоже хоть кто то покупает и под какие-то цели, хоть аренда,хоть себе,а останутся панельки на Трое с крашенным 8 раз линолеумом по штуке за метр и Крауссы в центре от 7куе - общий уровень цен припадёт?

Или вы считаете что Эврика по 1.5куе без ремонта при входе 600/700 не продемонстрировала рост в те годы и при отсутствии реальных ГОТОВЫХ конкурентов будет показывать падение в 21-22г.г.?

Курс по умолчанию стабилен. Зелень печатается что дурная. Гривна пока нет.