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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:29
Striker написав:
Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.
А где Вы в Днепре живете и куда к родителям планируете временно переехать?
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барабашов
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:39
Striker написав:
Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать?
Если ваша цель - найти другой более удобный вариант, то надо начать не с продажи теперешней квартиры, а с поисков нового варианта (чтобы понять что вы хотите и сколько это стоит). Потом уже будете продавать свою если не передумаете.
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foxluck
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Додано: Нед 03 січ, 2021 23:32
zРадио
Если застройщики мало будут строить по новым(плюс сколько % от цены рядом недавно построенного нового жилья?) ценам и будут падать пирамиды УкрБудов и прочих УКОстроев, ещё сокращая выбор новостроек, и будут выбывать варианты вторички по адекватной цене по той причине,что ее тоже хоть кто то покупает и под какие-то цели, хоть аренда,хоть себе,а останутся панельки на Трое с крашенным 8 раз линолеумом по штуке за метр и Крауссы в центре от 7куе - общий уровень цен припадёт?
Или вы считаете что Эврика по 1.5куе без ремонта при входе 600/700 не продемонстрировала рост в те годы и при отсутствии реальных ГОТОВЫХ конкурентов будет показывать падение в 21-22г.г.?
Курс по умолчанию стабилен. Зелень печатается что дурная. Гривна пока нет.
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барабашов
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Додано: Нед 03 січ, 2021 23:35
барабашов написав: Striker написав:
Интересно, большинство местных на ветке живут в квартирах или в частных домах? Назрел вопрос, потому что уже реально достали соседи - со всех сторон дети и сверху с самого утра, часов в 6, уже начинается движ. Думаем продавать летом эту коробку (2к в 9-ке) и переезжать временно к родителям в частный дом в пригороде Днепра. И сразу будем мониторить рынок, чтобы найти нормальный вариант за адекватные деньги. Как думаете, в этом году не будет рискованно продавать? Не хочется потом попасть на взлёт цен на недвигу.
А где Вы в Днепре живете и куда к родителям планируете временно переехать?
Я к тому, что менять к примеру Победу на Диевку или Подгородное - неправильно.
А хороший дом в Братском и дешевле себестоимости может вдвое от цены квартиры вверх стоить. И поэтому неликвид.
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барабашов
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Додано: Нед 03 січ, 2021 23:52
Еще один забавный эксперд с кашей в голове:
- из-за неопределенности ситуации с коронавирусом трудно делать какие-либо прогнозы относительно цен;
- многое зависит от курса доллара;
- спрос может существенно скорректировать цены.
НО!!!
Рост цен на жилье в 2021 году неизбежен и может произойти по разным сценариям
Прогноз цен на жилье в 2021 годуhttps://news.finance.ua/ru/news/-/48495
... -2021-godu
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zРадио
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Додано: Пон 04 січ, 2021 00:02
барабашов написав:zРадио
Если застройщики мало будут строить по новым(плюс сколько % от цены рядом недавно построенного нового жилья?) ценам и будут падать пирамиды УкрБудов и прочих УКОстроев, ещё сокращая выбор новостроек, и будут выбывать варианты вторички по адекватной цене по той причине,что ее тоже хоть кто то покупает и под какие-то цели, хоть аренда,хоть себе,а останутся панельки на Трое с крашенным 8 раз линолеумом по штуке за метр и Крауссы в центре от 7куе - общий уровень цен припадёт?
Это уже обсуждалось - если не будут массово объявлять новые проекты, не смогут достроить уже начатые и распроданные, и вообще уйдут с рынка. Причем, как сам понимаешь, объявлять придется не Крауссы, а что-то более ходовое... Та же Столица не просто так к озерам Патриотиоки присматривается (хотя у СГ еще не такая плачевная ситуация, как у КГС и Интергала)
барабашов написав:
Или вы считаете что Эврика по 1.5куе без ремонта при входе 600/700 не продемонстрировала рост в те годы
Продемонстрировала - кто ж спорит. И тем тяжелее будет удерживать цену в условиях падающего спроса
барабашов написав:
Курс по умолчанию стабилен. Зелень печатается что дурная. Гривна пока нет.
Во-первых, гривну тоже печатают, во-вторых, эмиссию доллара в течение 2021-го свернут - тут на кону статус мирового инструмента резервирования. Заигрывания с избирателями близятся к концу - транзит власти завершат, и стратегия возьмет верх над тактикой
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Додано: Пон 04 січ, 2021 00:48
zРадио
Если цель сохранить марку и не уйти с рынка - то почему они должны строить в лучших местах по более низким ценам, чем в 20м году?
И разве Микитась своим единственным в Киеве Ламбо Урусом за 700куе не показывает народу, что лоха грех не развести и кинуть? И заработок тут покруче на моменте.
А по вторичке опровержения нет? Нормальные дома, постройки 00г.г. особенно и в монолите, да и советские не на грани коллапса, что от адекватных цен 19года сильно подешевеют?
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барабашов
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