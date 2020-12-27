Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:zРадио Если застройщики мало будут строить по новым(плюс сколько % от цены рядом недавно построенного нового жилья?) ценам и будут падать пирамиды УкрБудов и прочих УКОстроев, ещё сокращая выбор новостроек, и будут выбывать варианты вторички по адекватной цене по той причине,что ее тоже хоть кто то покупает и под какие-то цели, хоть аренда,хоть себе,а останутся панельки на Трое с крашенным 8 раз линолеумом по штуке за метр и Крауссы в центре от 7куе - общий уровень цен припадёт?
Это уже обсуждалось - если не будут массово объявлять новые проекты, не смогут достроить уже начатые и распроданные, и вообще уйдут с рынка. Причем, как сам понимаешь, объявлять придется не Крауссы, а что-то более ходовое... Та же Столица не просто так к озерам Патриотиоки присматривается (хотя у СГ еще не такая плачевная ситуация, как у КГС и Интергала)
барабашов написав:Или вы считаете что Эврика по 1.5куе без ремонта при входе 600/700 не продемонстрировала рост в те годы
Продемонстрировала - кто ж спорит. И тем тяжелее будет удерживать цену в условиях падающего спроса
барабашов написав:Курс по умолчанию стабилен. Зелень печатается что дурная. Гривна пока нет.
Во-первых, гривну тоже печатают, во-вторых, эмиссию доллара в течение 2021-го свернут - тут на кону статус мирового инструмента резервирования. Заигрывания с избирателями близятся к концу - транзит власти завершат, и стратегия возьмет верх над тактикой
zРадио Если цель сохранить марку и не уйти с рынка - то почему они должны строить в лучших местах по более низким ценам, чем в 20м году? И разве Микитась своим единственным в Киеве Ламбо Урусом за 700куе не показывает народу, что лоха грех не развести и кинуть? И заработок тут покруче на моменте. А по вторичке опровержения нет? Нормальные дома, постройки 00г.г. особенно и в монолите, да и советские не на грани коллапса, что от адекватных цен 19года сильно подешевеют?
Frant написав:Продавати свою прєлесць - завжди ризикованно!
Ну, варіантів немає, тварини зверху не розуміють нормальної мови, але збоку живуть такі ж самі, просто менше бісять. Останні півроку стали ненавидіти людей, хочеться свій будинок. Ночували у батьків пару днів - це просто благодать, жодного звуку, спиш як убитий після квартири.
Есть дешевое и эффективное средство. Беруши. "Дешево, надежно и практично" (с).
Frant написав:Продавати свою прєлесць - завжди ризикованно!
Ну, варіантів немає, тварини зверху не розуміють нормальної мови, але збоку живуть такі ж самі, просто менше бісять. Останні півроку стали ненавидіти людей, хочеться свій будинок. Ночували у батьків пару днів - це просто благодать, жодного звуку, спиш як убитий після квартири.
Есть дешевое и эффективное средство. Беруши. "Дешево, надежно и практично" (с).
Ви прикалуєтесь???
Я думав - хлорофос, в конських дозах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
я тоже вангую рост в цене ликвидных объектов, инфляционный пузырь, только в отличии от 2007-2008 необеспеченные деньги доступны теперь не всем, тогда ипотеку чуть ли не бомжам давали с поддельными справками о доходах которыми приторговывали работники банков, поэтому спрос на сладкие объекты будет расти, а на остальные - падать. Это мое мнение основаное на наблюдении.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian написав:на сладкие объекты будет расти, а на остальные - падать
Ніколи не було, і знову!))) Які це і де знаходяться ці "солодкі об'єкти"?? Напівпідвали і горища 25-поверхівок біля Великої кільцевої дороги???
Кризи 2008 і 2014 років абсолютно чітко вказують, що або зростають ціни у всіх сегментах Кржн, або ж падають у всіх. Питання лише в динаміці,в швидкості. Такого, щоб радянська вторинка падала в ціні, а готові (готові, підкреслюю!!) новобуди - дорожчали , ніколи не було. За винятком декількох локацій, які зазвичай недоступні простому смертному. Ще один нюанс: ринок перенасичений. Молоді майже немає, дітей мало. Бидло-їліті не потрібна ні ця охлократмчна держава, ні її громадяни. Негативна демографія править бал!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців