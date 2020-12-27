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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61056106610761086109>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:02

  барабашов написав:zРадио
Если застройщики мало будут строить по новым(плюс сколько % от цены рядом недавно построенного нового жилья?) ценам и будут падать пирамиды УкрБудов и прочих УКОстроев, ещё сокращая выбор новостроек, и будут выбывать варианты вторички по адекватной цене по той причине,что ее тоже хоть кто то покупает и под какие-то цели, хоть аренда,хоть себе,а останутся панельки на Трое с крашенным 8 раз линолеумом по штуке за метр и Крауссы в центре от 7куе - общий уровень цен припадёт?


Это уже обсуждалось - если не будут массово объявлять новые проекты, не смогут достроить уже начатые и распроданные, и вообще уйдут с рынка. Причем, как сам понимаешь, объявлять придется не Крауссы, а что-то более ходовое... Та же Столица не просто так к озерам Патриотиоки присматривается (хотя у СГ еще не такая плачевная ситуация, как у КГС и Интергала)


  барабашов написав:Или вы считаете что Эврика по 1.5куе без ремонта при входе 600/700 не продемонстрировала рост в те годы


Продемонстрировала - кто ж спорит. И тем тяжелее будет удерживать цену в условиях падающего спроса

  барабашов написав:Курс по умолчанию стабилен. Зелень печатается что дурная. Гривна пока нет.


Во-первых, гривну тоже печатают, во-вторых, эмиссию доллара в течение 2021-го свернут - тут на кону статус мирового инструмента резервирования. Заигрывания с избирателями близятся к концу - транзит власти завершат, и стратегия возьмет верх над тактикой
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:48

zРадио
Если цель сохранить марку и не уйти с рынка - то почему они должны строить в лучших местах по более низким ценам, чем в 20м году?
И разве Микитась своим единственным в Киеве Ламбо Урусом за 700куе не показывает народу, что лоха грех не развести и кинуть? И заработок тут покруче на моменте.
А по вторичке опровержения нет? Нормальные дома, постройки 00г.г. особенно и в монолите, да и советские не на грани коллапса, что от адекватных цен 19года сильно подешевеют?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 01:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В бывшем БЦ на Шелковичной меняют вентфасад. Видимо переоборудуют в жилье.
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 04:51

  Striker написав:
  Frant написав:Продавати свою прєлесць - завжди ризикованно!

Ну, варіантів немає, тварини зверху не розуміють нормальної мови, але збоку живуть такі ж самі, просто менше бісять. Останні півроку стали ненавидіти людей, хочеться свій будинок. Ночували у батьків пару днів - це просто благодать, жодного звуку, спиш як убитий після квартири.


Есть дешевое и эффективное средство.
Беруши.
"Дешево, надежно и практично" (с).
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 07:52

  zРадио написав:Еще один забавный эксперд с кашей в голове:

- из-за неопределенности ситуации с коронавирусом трудно делать какие-либо прогнозы относительно цен;
- многое зависит от курса доллара;
- спрос может существенно скорректировать цены.

НО!!!

Рост цен на жилье в 2021 году неизбежен и может произойти по разным сценариям :mrgreen:

Прогноз цен на жилье в 2021 году
https://news.finance.ua/ru/news/-/48495 ... -2021-godu
я тоже вангую рост в цене ликвидных объектов, инфляционный пузырь, только в отличии от 2007-2008 необеспеченные деньги доступны теперь не всем, тогда ипотеку чуть ли не бомжам давали с поддельными справками о доходах которыми приторговывали работники банков, поэтому спрос на сладкие объекты будет расти, а на остальные - падать. Это мое мнение основаное на наблюдении.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:10

  Investor_K написав:Франте
то куди вкладати гроші простому пересічному?

В коньяк, мандрівки та дівок. Вони ніколи не підведуть)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:22

  барабашов написав:А где Вы в Днепре живете и куда к родителям планируете временно переехать?

Живем на Парусе, родители жены в Краснополье. Жалко покидать Парус, район удобный, всё есть, но хочется тишины и спокойствия.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:25

  Striker написав:
  барабашов написав:А где Вы в Днепре живете и куда к родителям планируете временно переехать?

Живем на Парусе, родители жены в Краснополье. Жалко покидать Парус, район удобный, всё есть, но хочется тишины и спокойствия.

юбилейное или подгороднее посмотрите..
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:29

  foxluck написав:Если ваша цель - найти другой более удобный вариант, то надо начать не с продажи теперешней квартиры, а с поисков нового варианта (чтобы понять что вы хотите и сколько это стоит). Потом уже будете продавать свою если не передумаете.

Уже примерно 3 месяца мониторим OLX, за это время было минимум 3 хороших варианта. Через неделю-две уже нет этих объявлений. По ценам можно уложиться +/- в цену квартиры, или немного доложить, это нормальные варианты. Была ещё мысль купить полдома с отдельным двором, так как можно выбрать локацию получше, но это лотерея, как с соседом, так и с документами.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:39

  vitaliian написав:юбилейное или подгороднее посмотрите..

Как вариант, но далековато, работаем с женой на правом берегу. Предпочтительно Краснополье, район Металлургов, Киевская. В последних двух только на полдома можно рассчитывать, но зато в городе.
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