Додано: Пон 04 січ, 2021 00:02

барабашов написав: zРадио

Если застройщики мало будут строить по новым(плюс сколько % от цены рядом недавно построенного нового жилья?) ценам и будут падать пирамиды УкрБудов и прочих УКОстроев, ещё сокращая выбор новостроек, и будут выбывать варианты вторички по адекватной цене по той причине,что ее тоже хоть кто то покупает и под какие-то цели, хоть аренда,хоть себе,а останутся панельки на Трое с крашенным 8 раз линолеумом по штуке за метр и Крауссы в центре от 7куе - общий уровень цен припадёт?

Если застройщики мало будут строить по новым(плюс сколько % от цены рядом недавно построенного нового жилья?) ценам и будут падать пирамиды УкрБудов и прочих УКОстроев, ещё сокращая выбор новостроек, и будут выбывать варианты вторички по адекватной цене по той причине,что ее тоже хоть кто то покупает и под какие-то цели, хоть аренда,хоть себе,а останутся панельки на Трое с крашенным 8 раз линолеумом по штуке за метр и Крауссы в центре от 7куе - общий уровень цен припадёт?

барабашов написав: Или вы считаете что Эврика по 1.5куе без ремонта при входе 600/700 не продемонстрировала рост в те годы Или вы считаете что Эврика по 1.5куе без ремонта при входе 600/700 не продемонстрировала рост в те годы

барабашов написав: Курс по умолчанию стабилен. Зелень печатается что дурная. Гривна пока нет. Курс по умолчанию стабилен. Зелень печатается что дурная. Гривна пока нет.

Это уже обсуждалось - если не будут массово объявлять новые проекты, не смогут достроить уже начатые и распроданные, и вообще уйдут с рынка. Причем, как сам понимаешь, объявлять придется не Крауссы, а что-то более ходовое... Та же Столица не просто так к озерам Патриотиоки присматривается (хотя у СГ еще не такая плачевная ситуация, как у КГС и Интергала)Продемонстрировала - кто ж спорит. И тем тяжелее будет удерживать цену в условиях падающего спросаВо-первых, гривну тоже печатают, во-вторых, эмиссию доллара в течение 2021-го свернут - тут на кону статус мирового инструмента резервирования. Заигрывания с избирателями близятся к концу - транзит власти завершат, и стратегия возьмет верх над тактикой