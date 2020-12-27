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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6106610761086109>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
1. Зросли більш, як на 30%
30%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
6
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:45

  барабашов написав:Я к тому, что менять к примеру Победу на Диевку или Подгородное - неправильно.
А хороший дом в Братском и дешевле себестоимости может вдвое от цены квартиры вверх стоить. И поэтому неликвид.

Если начало Диёвки, то это ещё нормально. Только надо отдать около 1 млн за средний вариант.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:50

  барабашов написав:Курс по умолчанию стабилен. Зелень печатается что дурная. Гривна пока нет.

Откуда такие данные по гривне? На валютной ветке озвучивали цифру около 26-28% за 20 год. кухар говорил о похожих цифрах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:55

  BIGor написав:Откуда такие данные по гривне? На валютной ветке озвучивали цифру около 26-28% за 20 год. кухар говорил о похожих цифрах.

Zebra вроде выкладывал, что +36% на конец года.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Striker написав:Как вариант, но далековато, работаем с женой на правом берегу. Предпочтительно Краснополье, район Металлургов, Киевская. В последних двух только на полдома можно рассчитывать, но зато в городе.


Тут ветка про Киевский рынок ЖН
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:58

  Investor_K написав:Тут ветка про Киевский рынок ЖН

А Вам жалко что ли?) На форуме, по сути, одна "работающая" ветка о недвижимости.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:01

  Striker написав:
  Investor_K написав:Тут ветка про Киевский рынок ЖН

А Вам жалко что ли?) На форуме, по сути, одна "работающая" ветка о недвижимости.


Так можно ж параллельную ветку создать.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:05

  Investor_K написав:Так можно ж параллельную ветку создать.

Нахіба? Тут больше народу, больше подскажут. А плодить новую тему ради 2-3 страниц не вижу смысла. Я же не для бизнес-целей, а для личного использования, так сказать.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:07

  Frant написав:
  Investor_K написав:то куди вкладати гроші простому пересічному?

В коньяк, мандрівки та дівок. Вони ніколи не підведуть)))

В пригород который скоро станет центром Киева, когда в Киев переедет вся Украина.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:14

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:то куди вкладати гроші простому пересічному?

В коньяк, мандрівки та дівок. Вони ніколи не підведуть)))

В пригород который скоро станет центром Киева, когда в Киев переедет вся Украина.


Не смішіть.
Пригород - або для простаків (яким не шкода щоденно витрачати 2-3 години життя на автокорки і 200-300 дол/міс на бензин та амортизацію автомобіля), або для вельми багатих людей, яким не треба щоденно їздити на роботу. :mrgreen:
Да, не варто співати про тих, хто працює дистанційно - їх аж 5 (п,ять) % населення. Можливо, меньше.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 січ, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:14

  Frant написав:
  Investor_K написав:Франте
то куди вкладати гроші простому пересічному?

В коньяк, мандрівки та дівок. Вони ніколи не підведуть)))

Це поки молодий ще. А коли вже 5-й десяток приходить, то треба думати, за що купувати ікру на старість. А щоб була ікра на старість, треба думати ще в молодому віці.
Striker
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