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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:45
барабашов написав:
Я к тому, что менять к примеру Победу на Диевку или Подгородное - неправильно.
А хороший дом в Братском и дешевле себестоимости может вдвое от цены квартиры вверх стоить. И поэтому неликвид.
Если начало Диёвки, то это ещё нормально. Только надо отдать около 1 млн за средний вариант.
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Striker
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Додано: Пон 04 січ, 2021 09:50
барабашов написав:
Курс по умолчанию стабилен. Зелень печатается что дурная. Гривна пока нет.
Откуда такие данные по гривне? На валютной ветке озвучивали цифру около 26-28% за 20 год. кухар говорил о похожих цифрах.
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BIGor
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Додано: Пон 04 січ, 2021 09:55
BIGor написав:
Откуда такие данные по гривне? На валютной ветке озвучивали цифру около 26-28% за 20 год. кухар говорил о похожих цифрах.
Zebra вроде выкладывал, что +36% на конец года.
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Striker
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Додано: Пон 04 січ, 2021 09:55
Striker написав:
Как вариант, но далековато, работаем с женой на правом берегу. Предпочтительно Краснополье, район Металлургов, Киевская. В последних двух только на полдома можно рассчитывать, но зато в городе.
Тут ветка про Киевский рынок ЖН
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Investor_K
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Додано: Пон 04 січ, 2021 09:58
Investor_K написав:
Тут ветка про Киевский рынок ЖН
А Вам жалко что ли?) На форуме, по сути, одна "работающая" ветка о недвижимости.
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Striker
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:01
Striker написав: Investor_K написав:
Тут ветка про Киевский рынок ЖН
А Вам жалко что ли?) На форуме, по сути, одна "работающая" ветка о недвижимости.
Так можно ж параллельную ветку создать.
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Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:05
Investor_K написав:
Так можно ж параллельную ветку создать.
Нахіба? Тут больше народу, больше подскажут. А плодить новую тему ради 2-3 страниц не вижу смысла. Я же не для бизнес-целей, а для личного использования, так сказать.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:07
Frant написав: Investor_K написав:
то куди вкладати гроші простому пересічному?
В коньяк, мандрівки та дівок. Вони ніколи не підведуть)))
В пригород который скоро станет центром Киева, когда в Киев переедет вся Украина.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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vitaliian
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:14
vitaliian написав: Frant написав: Investor_K написав:
то куди вкладати гроші простому пересічному?
В коньяк, мандрівки та дівок. Вони ніколи не підведуть)))
В пригород который скоро станет центром Киева, когда в Киев переедет вся Украина.
Не смішіть.Пригород - або для простаків (яким не шкода щоденно витрачати 2-3 години життя на автокорки і 200-300 дол/міс на бензин та амортизацію автомобіля), або для вельми багатих людей, яким не треба щоденно їздити на роботу
.
Да, не варто співати про тих, хто працює дистанційно - їх аж 5 (п,ять) % населення. Можливо, меньше.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 04 січ, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:14
Frant написав: Investor_K написав:
Франте
то куди вкладати гроші простому пересічному?
В коньяк, мандрівки та дівок. Вони ніколи не підведуть)))
Це поки молодий ще. А коли вже 5-й десяток приходить, то треба думати, за що купувати ікру на старість. А щоб була ікра на старість, треба думати ще в молодому віці.
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